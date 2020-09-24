【裕民坊拆卸】「補鞋聖手」被趕至後巷與過百蟑螂共存　搵食架生被沒收影響生計

在裕民坊補鞋30年的福嫂，因社區重建而被迫離開原址，需要到其他地方開檔。近日fb專頁「活在觀塘」分享了福嫂的故事，原文如下：

有沒有想過，你這一秒在開檔搵食，下一秒就被人夾上車，強行搬到一條滿是污水的後巷，每天擺檔與過百蟑螂共存，而且數天後生財工具及貨品更被食環人員不動聲色地搬走？以上都是人稱「斗零踭聖手」的裕民坊鞋匠福嫂，一星期前的遭遇。

裕民坊清拆 補鞋檔突然被趕至後巷

位於觀塘重建計劃第二、三期的「凱匯」越起越高，樓下的檔販則顯得越來越渺小。在裕民坊補鞋30年的福嫂，是重建計劃第五期中，少有留守到最後的小販。她並不是想阻礙發展，而是舊有的社區網絡、營生環境，能堅持多一天就是一天。萬萬想不到，一個多星期前的一日，當她如常地在裕民坊的檔口補鞋，突然5至6位食環署職員來勢洶洶，表示要馬上「協助」她把檔口幫到新的擺檔位置——相距兩條大馬路，一間麻將鋪旁邊的後巷。

福嫂正幫熟客補鞋，盡是愕然和無奈，「我仲約咗個客等陣係度攞返對鞋！」熟客還未到，福嫂就被食環職員粗暴地帶上車，

我啲工具跌晒落地，佢哋就用垃圾袋裝起來。執到乾乾淨淨，再用相機影已經清走的檔口位置。

▲ 後巷環境惡劣，佈滿積水。（活在觀塘授權轉載）

駛過兩條街，食環把裝著福嫂搵食工具的「垃圾袋」和其他物資，連同福嫂扔在一條後巷中。這條又髒又窄的後巷，就是福嫂的新檔口位置。她看著擺滿一地的物資，欲哭無淚。65歲的人生，才要從頭來過，不知可以從何收拾。

後巷開工 與過百蟑螂共存

福嫂在這個濕濕漉漉的後巷只開過一日工，一個客都沒有。「啲客望入黎都唔似有補鞋檔，又冇招牌又冇剩，仲以為自己搵錯。」在Google Map一看，這巷子連名字都沒有。巷子一邊是雞記麻雀的後門，另一邊密密麻麻掛滿食肆的分體式冷氣機，噴出讓人窒息的熱氣。

這寬約2至3米的後巷，除了堆滿雜物，亦是一間靠牆理髮店的營生空間。福嫂的加入，只能蜷縮在巷子的角落。同樣蜷縮在巷子中的還有蟑螂和老鼠。福嫂憶述在這裡逗留的一整天：

大大小小過百隻蟑螂，見到都毛管戙。

▲ 後巷環境惡劣，佈滿積水。（活在觀塘授權轉載）

她的營業時間是中午到晚上7、8時，「啲老鼠就開始出黎搵食……」最要命的是，這後巷有不利福嫂補鞋的先天性因素，「呢條巷好天都會有積水，啲客經過踩濕咗鞋，我就補唔到。」下雨的時候，情況更糟糕，頭上的鐵皮無法擋雨，猶如一條條小瀑布，福嫂完全無法工作。

搵食工具不翼而飛

屋漏兼逢連夜雨，一個星期前，市建局搬來一個二手大鐵櫃，叫福嫂把她的工具放在裡面，便可長期存放在巷子中，福嫂還稱讚鐵櫃的美觀。由於近日下雨，她都無法營業，直至數天前放晴，再來開檔，才驚覺鐵櫃內的工具已被清得一乾二淨，自己平時存放物資的兩個行李箱也不翼而飛。

裡面仲有我幫客人補完的鞋，超過100對，現在去邊度賠返俾人？

▲ 福嫂僅餘少量生銹工具，最重要鞋腳被食環取走了。（活在觀塘授權轉載）

原來市建局給福嫂的鐵櫃無法上鎖，只是虛掩，食環署的清潔工便把裡面的東西清掉，搬走行李箱，只餘一個不方便搬動的大鐵櫃。近百客人的鞋子去向不明，福嫂還能一拖再拖；伴隨多年的生財工具，卻叫她最為苦惱：

裡面好多工具都已經買唔返，最重要係鐵腳，擺鞋落去，整鞋踭用。

TOPick去年在裕民坊清拆前曾訪問福嫂：

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沒有鐵腳，又哪有「斗零踭聖手」？福嫂連日打去食環追問，惟食環提供的電話號碼要不無法打通，要不只提供留言功能。

拔去鮮花，觀塘種出一座座的豪宅。舊觀塘的小販不想阻人發達，福嫂接受市建局及食環的安排，甘願瑟縮在別人的後巷，只求一絲生存空間。但政府卻得寸進尺，連別人的搵食架生都扔掉。

福嫂這個中秋的心願，就是食環署可以盡快歸還搵食工具及過百鞋履；並要求市建局兌現「安」置小販的承諾，處理後巷衛生問題：清走雜物、滅蟑螂、滅鼠；增加後巷的擋雨、照明、平整路面設施等。讓福嫂在安全、穩定的環境中靠自己雙手糊口，於高樓大廈的影子背後，依然找到一點尊嚴。

內容獲「活在觀塘」授權轉載

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責任編輯：徐穎彤