八個傳媒組織抗議憂為發牌鋪路　李家超指警方修改通例非為記者定義

▲ （擷自港台新聞直播片段）

警方日前發信給4個傳媒組織，稱將修訂《警察通例》下「傳媒代表」的定義，即只持有記協和攝影記協所發出的會員證，不再符合警方的「傳媒代表」定義，新修訂已於昨日（23日）生效。8個新聞組織召開聯合記者會，提出規定傳媒機構須獲政府新聞處新聞發佈系統登記才獲認為，變相由官方界定何謂記者，嚴正抗議警方單方面作出修訂。

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保安局局長李家超昨日撰文提及，香港新聞自由受《基本法》保障，是次修訂是令有更明確及清晰的定義，令前線人員更有效快捷辨識傳媒，亦更有利專業記者採訪，令雙方各司其職，強調不是要為記者作任何定義。

8個新聞組織，包括記協、攝記協及多個傳媒工會召開聯合記者會，抗議警方修改《警察通例》中「傳媒代表」的定義。記協主席楊健興提到，5月起記協等4個新聞團體代表與警方管理層開會，警務處處長鄧炳強曾經表示，在採訪現場要有識別記者的安排，其中一個與會的新聞團體贊成，但沒有詳細交代理據，會議上沒有討論修改警察通例。他強調記協及攝影記者協會不同意有關修訂。

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攝影記者協會主席陳奕釗則指，警方不承認攝記協證件，最受影響是一批沒有特定記者證的自由工作者，他們身上會持有採訪當日代表機構發出的工作證明文件，警方截查時或需較多時間核實，大大增加採訪不便；又強調，申請攝記協記者證的條件嚴格，學生記者不會獲發相關證件。

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８個新聞組織重申《基本法》保障新聞自由，不容警方透過行政手段篩選官方認可傳媒，對警方單方面作出修訂嚴正抗議。

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責任編輯：陳正怡