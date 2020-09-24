【救救動物】非洲逾300隻大象離奇死亡　揭水源藻類釋毒素成「原兇」

▲ 非洲逾300隻大象離奇死亡，揭水源藻類釋毒素成「原兇」。

非洲南部國家博茨瓦納（Botswana）自今年5月起出現大象集體死亡事件，約有330隻大象離奇暴斃。經當局調查後，相信大象的死亡原因是喝水過程中接觸到水中「藍綠藻」（cyanobacteria）產生的毒素所致。

根據外媒報道，博茨瓦納野生動物和國家公園首席獸醫魯賓（Mmadi Reuben）指出，從最新檢測發現，殺死大象的「原兇」是藍綠藻所產生的神經毒素。

藍綠藻毒素可損害神經系統

藍綠藻又稱為「藍細菌」，是水中常見的微生物，在封閉、靜止且富含營養的水體中，比如池塘和湖泊，亦有部分生長在土壤之中。部分藍綠藻所產生的毒素能夠破壞動物和人類的肝臟與神經系統。

假如人飲用了含藍綠藻毒素的水，或者在水裏游泳、沐浴就會中毒，症狀包括皮膚過敏、胃痙攣、嘔吐、瘧疾、高燒、咽喉疼痛和頭痛。而藍綠藻的毒素亦會令動物、鳥類和魚類中毒。

氣候變化增釋放毒素機會

有科學家指出，並非所有藍綠藻都會產生毒素，但隨著氣候變化，令水溫愈來愈高，藍綠藻產生毒素的機率將提高。

不過魯賓表示，目前仍有很多謎團未解開，例如為何只有大象集體死亡，其他動物則不受影響。此外，非洲另一國家辛巴威近日亦發現約25具大象屍體，當局懷疑大象在覓食過程中接觸到毒素而死亡。

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責任編輯：王明芳