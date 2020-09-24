【難得有傳人】走訪老店學習傳統手工業　蓋世寶學做平安包蔡瀚億化身理髮師

▲ 蓋世寶早前赴長洲走坊老店。

蓋世寶與蔡瀚億（BabyJohn）為香港開電視節目《難得有傳人》擔任主持，該節目以介紹傳統手工業老店為主，包括港式招牌店、平安包店、理髮店、繡花鞋店等，分享承繼者們的心路歷程，早前二人親身到老店體驗工作，蓋世寶就走訪長洲，初嘗親製平安包的滋味，而BabyJohn就一嘗幫人洗頭的感覺。

蓋世寶早前趁「太平清醮」走訪長洲老字號平安包店，期間更即場跟包店老闆學整平安包，只見她表現有板有眼，當為大包蓋上「平安」二字時，身旁麵包師傅更大讚她有天份，事後蓋世寶還品嚐自己炮製的平安包，笑言親身做是特別美味。

▲ 蓋世寶學整平安飽。

蓋世寶說：「可以走進別人的廚房，感覺好興奮，其實做平安包比我想像中容易，最難是包餡，如果包得太多餡，好容易會漏出。」

另外蓋世寶更指今次拍攝節目大開眼界，每集的傳統工業及承繼者令她留下深刻印象，她說：「每位承繼者都好孝順，好像平安包的老闆，他原本做金融、有一份高薪厚職，但他亦甘願放棄搵錢機會，去承繼爸爸的平安包店，真係好偉大。」

▲ BabyJohn跟老闆學整招牌字

此外，BabyJohn則走訪港式招牌店，跟老闆學整招牌字，被繁複的工序考起；之後他還到舊式理髮店體驗理髮師的工作，而BabyJohn經理人即成為其首位「顧客」，BabyJohn說：「首次以舊式理髮店方式幫人洗頭，感覺都有難度、幾有挑戰性，所以我找來經理人獻出幕前演出，讓我幫他洗頭。」

而提到今次拍攝的難忘事，BabyJohn指每次走訪的老店面積都十分狹窄，只容納一、兩個人，要在狹窄空間拍攝，極高難度，BabyJohn說：「其實今次的受訪者對香港承傳老工業的心意，好值得我們去支持，令我很難忘。」