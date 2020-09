【Netflix電影】影帝Eddie Redmayne演反戰青年 《芝加哥七人案：驚世審判》群星鬥演技【有片】

▲ 奧斯卡影帝Eddie Redmayne(右2)在Netflix原創電影《芝加哥七人案:驚世審判》中演反越戰的青年人。(劇照)

繼《神棄之地》(The Devil all the Time)後,Netflix又將推出一齣集多位荷里活男神加演技派的電影。剛發放預告片的Netflix原創電影《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago)由王牌編劇 Aaron Sorkin 自編自導,並由奧斯卡影帝艾迪烈梅尼 (Eddie Redmayne)、祖瑟夫哥頓利域 (Joseph Gordon-Levitt)、米高基頓 (Michael Keaton)等主演。

影片改編自真人真事,帶觀眾到美國歷史關鍵的審判現場,在法庭上為民主、人權、種族平等等重要價值展開激烈辯論。

▲ 電影改編自1968年美國的著名審判,主角們就民主、人權、種族平等等重要價值展開激烈辯論。(劇照)

曾以《社交網絡》(The Social Network)、《魔球》(Moneyball)勇奪奧斯卡多項大獎的Aaron Sorkin自編自導的《芝加哥七人案:驚世審判》,故事描述1968年美國民主黨在芝加哥舉辦了全國代表大會之際,反對徵召年輕人投入越戰的抗議人士紛紛前往芝加哥,準備展開和平示威遊行,不料一場意外掀起了警民激烈衝突。

▲ 祖瑟夫哥頓利域在電影中飾演與律師展開激烈辯論的檢察官。(劇照)

7位來自不同組織、抱著不同理念的年輕人,卻遭到美國政府刻意控告煽動叛亂罪,他們在堅持自己理念、努力證明清白的同時,還得接受在官僚體系下的惡意操作,從彼此學習接納不同立場的聲音、到一致對抗腐敗又保守的國家機器,絕不妥協。

這場審判在當年被媒體冠上「政治審判」的標籤,美國政府執意起訴抗議人士的作為更令全民反感。於是,只要每次開庭場內、外必定有「全世界都在看」的口號。

《芝加哥七人案:驚世審判》的拍攝源於2007 年時大導演史提芬史匹堡 (Steven Spielberg)主動邀請Aaron Sorkin撰寫關於「芝加哥七人案」的劇本,可惜他完成劇本後,這項計畫卻面臨各種困難、始終無法開拍。

▲ 從前搞笑的「波叔」 Sacha Baron Cohen(右1)近年轉戲路演嚴肅角色。(劇照)

幸運的是 Aaron Sorkin 近年開始轉當導演,並剛好遇上這份劇本、找齊演員、劇組等完美的拍攝條件,因此有機會讓他親自完成史提芬史匹堡當年交付給他的重要使命,讓這場改寫美國歷史的傳奇審判得以重現於世人面前。



這部片集齊了英、美影壇最重量級的演員陣容,在電影裡飾演學運領袖的奧斯卡影帝艾迪烈梅尼笑言自己在摩洛哥渡假時接到演出邀約,他馬上答應演出,並激動表示。

他指:「每個演員一定都有一個遺願清單,Aaron Sorkin就是我最想合作的編劇!」片中由《換諜者》(Bridge of Spies)榮獲奧斯卡最佳男配角馬克懷倫斯(Mark Rylance)飾演為無辜青年辯護的律師,他以冷靜的態度展開法庭攻防,更獲導演Aaron Sorkin盛讚。

▲ 憑《傳媒家族繼承人》成出爐艾美視帝的Jeremy Strong在戲中飾演社運人士。(劇照)

祖瑟夫哥頓利域在電影中飾演與律師展開激烈辯論的檢察官,他笑指父母以前也是活躍的社運份子,這次被找來演片中屬反派的檢察官角色,讓他差點不敢跟家人講。

此外,憑《傳媒家族繼承人》(Succession)成出爐艾美視帝的Jeremy Strong,以及「波叔」 Sacha Baron Cohen均在戲中反越戰抗爭者,米高基頓則會飾演一名法官。

《芝加哥七人案:驚世審判》將於10月16日在Netflix全球上綫。

記者:胡慧雯