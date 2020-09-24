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【眼睛乾澀】秋燥長期熬夜用電腦易眼乾痕癢　中醫推介滋陰茶療紓緩乾澀不適【附做法】

保健美顏 14:54 2020/09/24

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秋燥再加上長期熬夜、用電腦，容易令眼睛更為乾澀、痕癢。

眼睛乾澀，除了滴眼藥水，還可以怎樣紓緩？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook指，踏入秋季，秋燥會使身體津液流失，再加上長期用電腦、熬夜，眼睛更易乾澀。她推介食物和茶療，有助滋陰潤燥，紓緩眼乾不適等症狀。

梁醫師表示，長期使用電腦易致眼乾目赤，要注意眼睛乾澀情況會否愈來愈嚴重。秋燥再加上熬夜、多吃辛辣煎炸食物，易令身體陰虧血虛，雙眼容易乾澀、疲勞、痕癢，出現分泌物多且黏稠、視野模糊等症狀。

紓緩方法

她指出，滴眼藥水治標不能治本，要調整失衡的狀態才行。建議方法如下：

  • 平日適量進食滋陰潤燥的食物，例如：雪耳、沙參、玉竹、百合、麥冬。
  • 針對眼部不適，宜飲菊花茶療，有明目疏肝的功效。
  • 使用電腦時記得多眨眼、用眼每一小時休息10分鐘，雙眼望遠，多望綠色植物。
  • 若眼睛不適情況沒有改善，宜向註冊中醫師求醫。

茶療推介

【菊花杞子茶】

功效：清熱滋陰，紓緩因乾燥的眼澀、眼乾、喉嚨乾及皮膚乾燥等症狀。

材料：菊花6克、杞子10克、麥冬15克、蜂蜜適量

做法：將材料洗淨，麥冬切半，放入保溫瓶中，以熱開水沖泡一次，再注入熱開水焗約10分鐘即可。此茶可反覆沖泡至味淡。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

註冊中醫師梁尹倩

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責任編輯：黃泳欣

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