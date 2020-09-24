【暖心爸爸】建築師爸爸半年打造童話式樹屋　兒子每日爬樹幹落牀：用環境薰陶他

▲ 內地一名建築師爸爸為兒子打造童話式樹屋，希望以環境薰陶兒子。

很多小朋友夢想擁有一間童話式的樹屋，每天睜開眼就能呼吸森林高處的空氣，但在現實中根本難以擁有一間樹屋。不過，內地杭州一名建築師爸爸趁著疫情在家半年，將兒子面積86呎的破舊睡房重新改造成童話式樹屋，兒子每日爬樹幹落牀，利用環境薰陶兒子，學習審美。

據《杭州日報》報道，一名暱稱為「毛爸」的建築師爸爸，看見居住的房屋雜物越積越多，收納空間慢慢變少，結婚時也沒有特別設計兒童睡房，他在多年前已萌生改造房間的念頭，惟因工作忙碌遲遲未能下手。近半年，因疫情未能外出，他便下定決定為兒子毛弟的睡房來個大改造。

爸爸親手為兒子打造樹屋

「毛爸」將面積86呎的房間重新規劃，講求實用，盡量將所有空間利用到極致，他把原本房間內的大部分物件都拆除，只保留少量燈具。而為了環保，他主要採用松木作為「樹屋」的木材，油漆採用了木蠟油。從櫃子製作、天花板安裝及地磚鋪墊等，全部是「毛爸」親力親為。

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他更在房間內「種」了一棵樹，在近窗位置搭建一間以閣樓的「樹屋」，「當時在街上看見樹幹放在地上沒有人要。我覺得就是它，就帶它回家。」他在樹幹鑽洞插上棍子當作樓梯，讓兒子每天爬樹幹落牀。另外，「樹屋」的天花板以松木造成，

這樣毛弟醒來的時候，就可以盯著木頭複雜的紋理去想像，而不是對著一面白牆。

望兒子多元化發展

房間內分別設有學習區、手工區及閒聊區等區域，他更在房間門上特意開了一個窗口，

它的含義就是交流，特別是小孩子童年的時候，經常發脾氣躲在房間，但這道窗就可以保持交流。

而兒子毛弟亦大讚爸爸的改造，「他比工程師還厲害，他會考慮我想要甚麼，我會在上面做甚麼。」

深信環境能薰陶兒子

▲ 爸爸在房間內佈置不少詩詞及名人畫像，以環境薰陶兒子。（影片截圖）

「毛爸」表示，每個父母都有擅長的事，但他作為建築師，希望給孩子提供一個良好的成長空間，他在房間內掛上不同名人的詩詞畫像，以環境薰陶兒子。

我堅信環境會改變一個人，一個人能在這樣的環境裏生活的話，他首先不能是個壞人，其次他肯定是個優雅的，有故事的人，這種審美的薰陶會比去什麼培訓班容易多了。審美是靠看，慢慢去培育出來的。

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責任編輯：王明芳