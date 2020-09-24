【甜味劑】無糖0卡路里健怡可樂含甜味劑E951　營養師解構飲後1小時於體內變化

▲ 營養師解構飲健怡可樂後1小時於體內的變化。

無糖/健怡可樂真的比較健康？雖然兩款可樂都標榜是無糖，無卡路里，但其實這類型的飲品都使用了不同種類的人造甜味劑，去代替砂糖提供甜味。長期攝取這些人造甜味劑不但會引發肥胖，更可增加患上慢性疾病的風險。根據研究的詳細分析，指出飲用健怡可樂後在身體於1小時內的變化。

▲ 健怡可樂於人體內1小時的變化。(營養生授權使用)

1. 頭10分鐘

健怡可樂中的磷酸會開始侵蝕牙齒的琺琅質，而人造甜味劑（阿斯巴甜 E951）會觸發味覺受體，令身體誤以為剛剛處理了糖分。

2. 20分鐘後

身體儲存脂肪的機制開啟。由於人工甜味劑帶出錯誤訊息給身體，令身體誤以為攝取了糖分，引致胰島素分泌，增加脂肪儲存。

3. 40分鐘後

當健怡可樂的咖啡因和人造甜味劑（阿斯巴甜）結合，影響大腦中的神經而產生上癮的反應。同時，人造甜味劑亦比真正的糖分甜幾百倍，所以更容易使人依賴及上癮。如果經常飲用，興奮性神經毒素會大大被釋放，而損害腦部的神經。

4. 60分鐘後

消耗體內的營養及礦物質，會令身體變得疲倦甚至脫水，再加上血糖低，大腦便會不停發出訊息給身體去補充一些高糖份高脂肪的食物，從而引發肥胖。

文章獲「營養生」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜