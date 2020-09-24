  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (週四) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

摩通前高層涉行賄表證成立　被告不自辯呈17封品格證人信件

社會 12:57 2020/09/24

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

被告梁嘉彰。（經濟日報資料圖片）

摩根大通證券前董事總經理梁嘉彰涉聘用1間物流公司主席的兒子，以換取對方首次公開招股(IPO)聘用投資銀行時優摩根，梁否認2項向代理人提供利益罪，案件今（24日）於區域法院續審，法官裁定案件表證成立，被告不出庭自辯及不傳召證人，僅上17封品格證人信件，案件押後9月29日作結案陳詞。

被告梁嘉彰(51歲)，案發時為摩根大通證券(亞太)有限公司常務董事，否認2項向代理人提供利益罪。

控方今天舉證完畢，法官裁定案件表證成立。被告選擇不出庭自辯，辯方亦沒有傳召辯方證人，僅呈上17封品格證人信件。法官將案件押後至9月29日，聽取控辯雙方結案陳詞。

控罪指，被告分別於2010年1月19日及6月28日至2011年10月28日，向嘉理物流聯網有限公司主席洪敬南提供利益，即聘請洪任毅於摩根大通證劵任職，作為嘉理物流的首次公開招股(IPO)聘用投資銀行時，優待摩根大通證券的報酬。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌

貪腐 貪污 投資銀行

最高瀏覽

【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
10:24 2020/09/23
【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰　為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷
16:10 2020/09/23
【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰　為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷
【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】
17:01 2020/09/23
【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】