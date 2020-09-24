摩通前高層涉行賄表證成立　被告不自辯呈17封品格證人信件

▲ 被告梁嘉彰。（經濟日報資料圖片）

摩根大通證券前董事總經理梁嘉彰涉聘用1間物流公司主席的兒子，以換取對方首次公開招股(IPO)聘用投資銀行時優摩根，梁否認2項向代理人提供利益罪，案件今（24日）於區域法院續審，法官裁定案件表證成立，被告不出庭自辯及不傳召證人，僅上17封品格證人信件，案件押後9月29日作結案陳詞。

被告梁嘉彰(51歲)，案發時為摩根大通證券(亞太)有限公司常務董事，否認2項向代理人提供利益罪。

控方今天舉證完畢，法官裁定案件表證成立。被告選擇不出庭自辯，辯方亦沒有傳召辯方證人，僅呈上17封品格證人信件。法官將案件押後至9月29日，聽取控辯雙方結案陳詞。

控罪指，被告分別於2010年1月19日及6月28日至2011年10月28日，向嘉理物流聯網有限公司主席洪敬南提供利益，即聘請洪任毅於摩根大通證劵任職，作為嘉理物流的首次公開招股(IPO)聘用投資銀行時，優待摩根大通證券的報酬。

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記者：王仁昌