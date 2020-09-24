【聖荷西謀殺案】蔡卓妍被人誤會不澄清　跟鄭秀文拍戲被Sammi眼神嚇親　

▲ 蔡卓妍跟鄭秀文相隔多年再合作。

鄭秀文、蔡卓妍主演《聖荷西謀殺案》中，阿Sa飾演一心逃避不倫之戀，毅然出走往聖荷西投靠好友Ling姐（Sammi）的舞蹈員Yanny。阿Sa坦言自己如面對被人誤會，也會有難以預料反應。

阿Sa稱：「Yanny雖然比較獨立，但心裡也好想有依靠，而她在香港就依靠錯了一個男人，所以她會將Ling姐變成她人生的第二個依靠。」

阿Sa笑言，Yanny部分性格與自己算是接近，「Yanny不拘小節，是個有一點亂七八糟的人，某部分像自己現實生活中的性格，不過Yanny內心會有更多壓抑，始終她在香港經歷了那麼大的一件事，對人生有那麼大的影響，演出時，只要將她的感情很直接地表現來就已經可以了。」

面對第三者的指控，《聖荷西謀殺案》的Yanny有理說不清，現實生活中的阿Sa，每當被誤解的時候，又會如何反應？

▲ 阿Sa戲中面對第三者指控。

她說：「隨著不同年紀，會不同的反應，年少時覺得被誤會是天大委屈，好急於向全世界澄清，但成長到某一個階段，就會明白有些事情並不是三言兩語可以解釋，既然不能左右其他人的想法，也無謂多說了，清者自清。」

繼2003年的《戀上你的床》，Sammi與阿Sa再度合作《聖荷西謀殺案》，感覺愉快得多。阿Sa說：「Sammi是前輩、天后級，當時我不過是出道幾年的小女生，同場戲分又不多，沒有談上幾句話；這次完全不同了，我們有共同朋友，私底下也會吃飯聊天，可以談談時裝、養生、做運動，話題很多！」

▲ 跟佟大為、鄭秀文有不少對手。

不過，埋位時大家都會百分百投入，阿Sa坦言有一場戲，真的被Sammi嚇倒！「我在吃早餐，然後她就走出來，跟我交代一些事情，一接觸到Sammi的眼神，我立即怯一怯，那是從來沒有在她本人或任何作品裡看到的，很兇、很冷漠！」

壓軸三位主角的高潮戲，阿Sa表示心理壓力極大：「這場戲一氣呵成，中間不能有休息、停頓，所花費的氣力與能量也很高，我很怕自己出錯，會對大家造成影響，所以真的要完全投入，用盡氣力去演，就算受傷也沒所謂了！」現場有武術指導從旁監督，確保演員在安全的狀況下演出。

