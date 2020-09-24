【最強BB】6個月嬰兒大小肌肉平衡力超強　爸爸訓練兒子滑水或打破世界紀錄【多圖】

▲ 美國一名6個月大BB平衡力強，經爸爸訓練後懂得自行扶著把手及站穩滑水。

嬰幼兒的發展進程不一樣，一般6個月大的嬰兒學會坐，扶著站立時雙腳能支撐身體的重量，外國一名6個月大的BB大小肌肉及平衡力很強，懂得扶著站立的他竟然可以自行扶著手把站上滑水板上，在湖上滑水，而且一臉興奮，爸爸更指兒子可能打破世界紀錄，成為最年幼的滑水者。

6個月大BB滑水

據美國《ABC News》報道，美國猶他州Casey Humpherys夫婦早前帶6個月4天大的兒子Auburn Absher（又名Rich）到鮑威爾湖遊玩。丈夫Rob與太太 Heather一直熱愛水上運動，尤其熱衷於滑水，Heather於今年2月25日誕下兒子，夫婦很期待可帶孩子一起享受水上活動。

▲ Rich在家中接受訓練，輕易站在郁動的滑水板上不跌倒。（圖片︰caseyhumpherys IG）

善長木工的Rob更DIY了一張船造型的BB床。正當Rich開始可以扶著物品站立，爸爸決定開始嘗試訓練兒子滑水，他DIY兒子專用的BB滑浪板，並在家中從地板開始訓練兒子的平衡感，拖著滑浪板，讓Rich握實手把及穩定站在板上，幾星期訓練，他已習慣模擬在水面上滑行的感覺，其大小肌肉及平衡力超強。

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爸媽全程監督以策安全

直至兒子Rich 6個月又4天大時正式帶他到湖中滑水，爸爸更於9月13日在facebook分享兒子滑水的影片，引起熱議。在Rich當天首次滑水的影片及相片可見，他穿上迷你BB救生衣，踩著特製滑水板，由快艇拖拉著，速度未見很快，但亦不是很緩慢，見Rich開心地笑著，一臉興奮。

▲ 父子一起開心玩水。（圖片︰caseyhumpherys IG）

爸爸在旁的小船全程小心翼翼陪伴兒子，媽媽Heather亦在一旁監看，以策安全，有一下Rich身體向後仰，爸爸立即伸手擋著兒子的背部，而Rich立即回復正確姿勢繼續滑水。爸爸分享︰

兒子的手握力不錯，可以將自己固定住30秒，滑行約45米。其實妻子曾擔心孩子太小，並不太樂意讓孩子這麼早挑戰滑水。

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或是最年輕的滑水者

爸爸指出兒子以6個月零4天大滑水，打破了於2016年由一名6個月27日大佛羅里達州女嬰Zyla St Onge創下「年齡最小玩滑水者」的世界紀錄，Rich估計現在擁有世界上最年輕滑水運動員的記錄。

有關BB滑水的影片獲得以萬計的觀看次數，許多網民大讚神奇及厲害，見爸爸在安全的環境下訓練兒子滑水，認為有好好保護小朋友。然而，也有網民擔心孩子年紀小去滑水會傷害到身體，或影響健康成長，呼籲其他家長切勿模仿去催谷孩子。

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責任編輯：王明芳