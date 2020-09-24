  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 18:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【對抗濕疹】濕疹人士一日三餐飲食陷阱　營養師列3類易誘發濕疹食物

保健美顏 16:15 2020/09/24

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

有三類食物較易誘發濕疹

想改善濕疹問題，一日三餐有甚麼要留意？營養師李棋華（Rosanne）在其facebook專頁指，濕疹患者要特別避開3類食物，並列舉易誘發濕疹的膳食組合。

3類易誘發濕疹的食物

Rosanne表示，濕疹分為先天性及後天引起。都市人壓力大，易誘發濕疹，發作率可達15至20%。此外，濕疹也與飲食習慣息息相關。有研究指出，2歲以下的小朋友，5個就有1個有濕疹。另有研究指出，以下三大類食物會誘發濕疹。

1.牛奶類製品

  • 易誘發濕疹的物質：酪蛋白
  • 原因：難消化，身體會對其產生抗體
  • 濕疹患者宜避免食用奶類製品

2.雞蛋白製品

  • 易誘發濕疹的物質：黏蛋白
  • 原因：身體會對其產生抗體
  • 濕疹患者宜避免食用此類食物，如：煎蛋、炒蛋、含蛋的炒飯、蛋糕。

3.麩質

  • 麩質是五穀類的蛋白質結構，普遍可於小麥類、大麥類、燕麥類中發現。
  • 濕疹患者宜避免食用含麩質食物，譬如：麵包、意粉、薄餅、餅乾。

一日三餐飲食陷阱

Rosanne續指，即使戒吃吃魚、蝦、蟹、蠔，但一日三餐中進食以下食物，濕疹問題也未必有好轉。

  • 早餐：蛋三文治、牛奶
  • 午餐：卡邦尼意粉
  • 下午茶：餅乾
  • 晚餐：薄餅

內容獲「營養師 Rosanne Lee 完美‧身‧營」授權轉載

同場加映：9類容易誘發濕疹的食物，以及5類有助紓緩濕疹的食物↓

    點擊圖片放大
    +6
    +5

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【對抗濕疹】含豐富維他命ACE食物　有助抗炎滋潤皮膚紓緩濕疹【附詳細名單】
14:24 2019/12/18
【對抗濕疹】含豐富維他命ACE食物　有助抗炎滋潤皮膚紓緩濕疹【附詳細名單】
【對抗濕疹】濕疹少女治療1年半皮膚變光滑　中醫教從內到外紓緩方法
17:01 2020/04/16
【對抗濕疹】濕疹少女治療1年半皮膚變光滑　中醫教從內到外紓緩方法
【對抗濕疹】停用類固醇皮膚紅腫流血極痕癢　嚴重濕疹伯伯中醫治療2個月「大象皮」消失
11:43 2020/05/16
【對抗濕疹】停用類固醇皮膚紅腫流血極痕癢　嚴重濕疹伯伯中醫治療2個月「大象皮」消失
健康問題 濕疹 食品 營養師 早餐 午餐 晚餐

最高瀏覽

【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰　為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷
16:10 2020/09/23
【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰　為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷
【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】
17:01 2020/09/23
【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】
【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
10:24 2020/09/23
【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍