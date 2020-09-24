【對抗濕疹】濕疹人士一日三餐飲食陷阱　營養師列3類易誘發濕疹食物

▲ 有三類食物較易誘發濕疹

想改善濕疹問題，一日三餐有甚麼要留意？營養師李棋華（Rosanne）在其facebook專頁指，濕疹患者要特別避開3類食物，並列舉易誘發濕疹的膳食組合。

3類易誘發濕疹的食物

Rosanne表示，濕疹分為先天性及後天引起。都市人壓力大，易誘發濕疹，發作率可達15至20%。此外，濕疹也與飲食習慣息息相關。有研究指出，2歲以下的小朋友，5個就有1個有濕疹。另有研究指出，以下三大類食物會誘發濕疹。

1.牛奶類製品

易誘發濕疹的物質：酪蛋白

原因：難消化，身體會對其產生抗體

濕疹患者宜避免食用奶類製品

2.雞蛋白製品

易誘發濕疹的物質：黏蛋白

原因：身體會對其產生抗體

濕疹患者宜避免食用此類食物，如：煎蛋、炒蛋、含蛋的炒飯、蛋糕。

3.麩質

麩質是五穀類的蛋白質結構，普遍可於小麥類、大麥類、燕麥類中發現。

濕疹患者宜避免食用含麩質食物，譬如：麵包、意粉、薄餅、餅乾。

一日三餐飲食陷阱

Rosanne續指，即使戒吃吃魚、蝦、蟹、蠔，但一日三餐中進食以下食物，濕疹問題也未必有好轉。

早餐：蛋三文治、牛奶

午餐：卡邦尼意粉

下午茶：餅乾

晚餐：薄餅

內容獲「營養師 Rosanne Lee 完美‧身‧營」授權轉載

同場加映：9類容易誘發濕疹的食物，以及5類有助紓緩濕疹的食物↓

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責任編輯：黃泳欣