【海洋公園重開】10月起推園內行山做瑜珈　港人380元包門票+1項活動+電子現金劵

▲ 海洋公園10月起推出「森度遊」活動。

海洋公園上周五（18日）重開，園方今日（24日）公布，10月起推出「森度遊」活動，市民可參與園內做直立板瑜珈、冥想、行山，公園會於指定日子舉辦活動，每人每節收費80元（不包入場門票），港人亦可以380元購買活動套票，包含成人入場門票1張、1項瑜珈或行山體驗，及園內100元電子現金劵；小童套票收費220元。

▲ 海洋公園將於指定日子舉辦直立板瑜珈、冥想、行山活動。（陳國峰攝）

海洋公園亦將於11月起舉辦園內露營體驗，市民可於園內「高峰樂園」的營地露營，營地設有4個備空調的帳幕，每個最多容納4人，園方將提供淋浴及休息設施，參與者在園內逗留時間為為上午10時至翌日上午11時半，期間可夜探公園、與動物見面及食燒烤晚餐，有關活動收費將於10月下旬公布。

園方指，露營活動一行4人收費會低於3,000元，希望吸引家庭客。

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海洋公園主席劉鳴煒表示，盼透過新嘗試令公園融合港人生活，並展示南區景致，公園亦會陸續推出更多新項目，讓市民加強與大自然連繫，增強大眾對生態保育的興趣。

受新冠肺炎疫情影響，海洋公園先後兩度關園，今年1月26起因疫情嚴峻已休業逾5個月，於6月13日重開，但恢復營運約1個月後，因本港出現第三波疫情而於7月15日再次閉園，至上周五恢復營運。

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公園每年10月都會舉辦「哈囉喂」萬聖節節慶活動，惟疫情影響，園方決定今年停辦該活動，屬20年來的首次；而公園水上樂園將於年底峻工，惟料今年未能開幕。

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記者：陳曉瑩