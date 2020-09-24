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【新冠肺炎】今日新增7宗確診個案　沒有源頭不明個案

社會 13:24 2020/09/24

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

今日新增7宗確診個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，今日（24日）新增7宗確診個案，至今本港個案累計5,057宗（包括5 056宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中4宗曾於潛伏期身處外地，其餘3宗與本地個案有關。

【新冠肺炎】消息：政府將列英國為高風險地區　10月1日起抵港旅客須持陰性檢測證明

本港昨（23日）增3宗病例分別為1宗英國輸入及2宗本地個案，後者均與早前個案相關，包括居紅磡福年新樓A座的64歲婦，及前日由屯門醫院公布的1宗4歲男童初步確診個案，累計病例增至5,049宗，另有1宗疑似個案。醫管局昨指，當日與4歲男童同房的10名病童及一名負責清潔病人洗手間的運作助理經檢測後均呈陰性；據了解，男童為前日確診30歲外傭的不同住家居接觸者，詳情即看:【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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責任編輯：郭家穎

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