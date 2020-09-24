【新冠肺炎】今日新增7宗確診個案　3宗屬與早前個案相關本地感染

▲ 今日新增7宗確診個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，今日（24日）新增7宗確診個案，至今本港個案累計5,057宗（包括5 056宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中4宗曾於潛伏期身處外地，其餘3宗與本地個案有關。

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其中3宗與本地個案有關，個案編號由5055至5057：

第5055宗：52歲男子，9月21日發病，傳播期內已於檢疫中心，由檢疫中心送院

第5056宗：44歲女子，住天水圍嘉湖山莊景湖居7座，9月20日發病

第5057宗：50歲女子，9月22日發病，住屯門建生邨泰生樓

4宗曾於潛伏期身處外地，列為輸入個案，個案編號由5051至5054，當中3人屬外傭，全部均無病徵：

第5051宗：32歲女子，屬機組人員，9月22日乘搭BA031航班從英國抵港，入住赤鱲角香港天際萬豪酒店

第5052宗：31歲女外傭，9月12日乘搭CX906航班從菲律賓抵港，入住灣仔帝盛酒店

第5053宗：40歲女外傭，9月12日乘搭PR300航班從菲律賓抵港，入住灣仔帝盛酒店

第5054宗：40歲女外傭，9月12日乘搭CX906航班從菲律賓抵港，入住油麻地香港海景絲麗酒店

本港昨（23日）增3宗病例分別為1宗英國輸入及2宗本地個案，後者均與早前個案相關，包括居紅磡福年新樓A座的64歲婦，及前日由屯門醫院公布的1宗4歲男童初步確診個案，累計病例增至5,049宗，另有1宗疑似個案。醫管局昨指，當日與4歲男童同房的10名病童及一名負責清潔病人洗手間的運作助理經檢測後均呈陰性；據了解，男童為前日確診30歲外傭的不同住家居接觸者，詳情即看:【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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責任編輯：郭家穎