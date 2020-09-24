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【家燕媽媽】薛家燕新髮型後生咗廿年　中秋節盼大女美國返家團圓

娛樂 13:55 2020/09/24

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

家燕姐首推月餅。

薛家燕疫情下推出自家品牌「家燕媽媽流心奶黃月餅」，日前，家燕姐出席《皆大歡喜慶中秋！》商場活動。久未有出席活動的家燕姐，獲不少粉絲抱埋兒孫支持，並大手買入月餅，令整個商場充斥溫情。

家燕姐到商場宣傳。

家燕姐話：「同我們合作的免稅店單位，會推出家燕媽媽月餅，我很久沒去去商場行！我諗都有大半年，今日來到好開心，見到好多朋友支持，中秋節是一個佳節，希望我的月餅，大家食得開開心心囉！」

她續指：「所以今日我專誠來這個活動同大家見面，而今年中秋節我希望我大女珊珊可以趕回來，珊珊喺在美國差不多大半年，她現在book機票中，但回來要隔離14日，希望趕及一齊過中秋節！」

問及家燕姐會不會外出吃飯飯慶中秋：「到時睇，如果限聚令有限制就在屋企食，但不用我煮，因為我細女現在煮飯好叻，還有我新抱，在疫情她們日日都煮餸煮飯，好好味！在屋企食都好開心，或者食完飯食完月餅上山頂賞月。」

家燕姐新髮型。

談到新髮型，家燕姐哈哈大笑：「呢個新髮型係咪好特別呢？其實想換換形象，剛才我出來時，好多fans都不是好認得，因為沒有了粒癦，我覺得這個新髮型後生些、有新鮮感。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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