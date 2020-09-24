【C9特工】高海寧剛柔並重演女特工　 監製梁耀堅點名讚朱敏瀚夠喜感

▲ 《C9特工》監製梁耀堅分享拍攝點滴。

由高海寧、馬國明及黎諾懿主演的TVB劇《C9特工》正在播映，《C9特工》監製梁耀堅接受TOPick訪問，他說到此劇以「特工」作主題，其實想帶出親情的可貴，除大讚女主角高海寧駕馭到剛柔並重的女特工角色外，近年成功擺脫乖乖仔形象的朱敏瀚今次演廢青，亦喜感十足，獲監製點名讚表現夠出位。

劇集《C9特工》講述高海寧飾演的女特工「小嬌」退隱後，嫁給馬國明飾演的街市佬「高大勁」，最後高海寧的女特工身份曝光，令二人婚姻現危機。

監製梁耀堅謂高海寧今次演這角色很稱職。「她真的演到那種小鳥依人，以老公為先的幸運人妻，但又耍搖身一變成為硬朗的女特工，一位演員要時而轉換角色是不容易，而高海寧卻拿掐得很好。」

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▲ 高海寧首次演女特工。

梁耀堅說此劇重點並非說特工有多厲害，而是希望帶出親情及愛的重要。

監製解釋說：「某程度上大眾覺得拯救世界兼做大事的人是英雄，但在劇集裡，馬國明這位丈夫奮不顧身全力去保護太太，在我角度而言，可以照顧家人、為家人奮勇的人才是英雄吧。」

▲ 馬國明跟高海寧為一對夫婦。

劇裡高海寧為馬國明的第二任妻子，劇情會交代高Ling跟繼子的相處點滴，梁耀堅透露其中一幕頗令人動容：「其中一幕講述高Ling原打算跟繼子慶祝母親節，不過飾演馬明前妻的楊卓娜卻搞破壞，令整件事出岔子，不過最後三口子可一起慶祝，而馬明更給予高Ling一些驚喜。」

▲ 朱敏瀚於劇裡演廢青。

另外，劇裡有不少配角演得頗出色，至於演宅男的朱敏瀚亦令他刮目相看：「他演一個每天只管打機，靠家人給予零用過活的男生，不過他演起來不會惹人討厭，感覺很隨意，跟他過往演的紀律部隊或者官仔骨骨角色感覺不同。另外其中一場戲講述他為追求心儀的女神，要刻意扮有型，感覺他幾有喜感，是我預料之外。」

記者：游艾維