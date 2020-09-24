【箍牙陷阱】網購DIY矯齒牙套自行箍牙有風險　牙醫：嚴重可導致牙齒脫落

▲ 現時流行網購DIY矯齒牙套自行箍牙，牙醫趙汗青發覺有不少患者前來求診，是因著自行箍牙後出現了後遺症。

全世界網購大流行，連矯齒用的箍牙套裝都可以訂購到。在美國流行了10多年的透明箍牙DIY組合，近年開始在香港興起，皆因價錢比到牙科診所矯治，便宜一大截。但有牙醫勸喻大家不要隨便亂試，若忽視某些牙齒疾病而自行箍牙，嚴重的話可導致牙齒脫落。

▲ 思傑牙科醫療集團的牙科醫生趙汗青謂箍牙前，需要檢查清楚有否患上牙周問題。(曾耀輝攝)

牙醫趙汗青正是發覺有不少患者前來求診，是因著自行箍牙後出現了後遺症。「大部分患者都是不知道自己有牙周病，而近年這種DIY矯齒牙套流行，就是沒有在沒有經過牙醫評估自己的牙齒健康狀況下，便自行訂購DIY套裝進行矯齒，結果出現問題。」

▲ 牙醫會和客人分析自己牙齒的X光片，詳細地評估患者的牙周健康。(曾耀輝攝)

原來，訂購這種箍牙DIY套裝，過程簡單，只需在官方網頁查詢預購，選擇方便自己前往的大型連鎖藥房地址，便有人為你套取3D牙齒圖像、進行素描等程序，直到收到隱形牙套為止，整個過程都標榜使用「簡單方法」、「毋須等候」，並有持牌牙醫或牙齒矯正科專科醫生評估、批准療程計劃及定期網上指導箇中常識必須知等等，而最重要是價錢比一般牙科診所收費便宜60%。

▲ 牙醫會先替想做矯齒客人的牙齒，及早發現牙周病，才能進行矯齒程序。(曾耀輝攝)

應先治療牙齒問題

牙醫趙汗青並沒有完全否認這種DIY套裝的可能性，「它是可以有效的，只要佩帶者沒有牙齒疾病，尤其是牙周病。」

他續道：「試想像一下在藥房內為那些想購買DIY套裝的客人所進行的掃描，怎可能全面？而且負責素描者亦非專業牙醫，不能夠準確評估到患者有否牙周問題。而牙科診所有專業儀器及牙醫的專業知識，為患者仔細檢查牙齒，有需要時會照X光片，詳細地評估患者的牙周健康。」

▲ 近年流行矯齒用的透明箍牙DIY套裝，但牙醫謂最好還是請到牙科診所先行檢查為宜。(iStock圖片)

▲ 這種透明牙套，需要隔2周更換一次。(曾耀輝攝)

牙醫趙汗青又指出，如果在牙齒本身存在問題下直接箍牙，會大幅加快牙槽骨萎縮，加劇問題的嚴重性。例如病人本身有牙周病令到牙齒鬆脫，在牙齒根基不穩下直接矯齒，讓牙齒的位置改變，只會令牙齒愈矯愈鬆，甚至脫落。除了移動牙齒外，牙套亦會擠壓牙肉，令其收縮更快並拉鬆牙縫。故此，病人第一步應先治療牙齒問題，之後才考慮箍牙。」

矯齒需時長久才見效

牙醫趙汗青強調矯齒其實是為保健牙齒鋪路的一項大工程，費時長久，需要有耐心地進行。「當客人決定進行箍牙計劃後，醫生需要為客人預備各種口腔檢查、牙齒素描、印模、造模、訂製合適牙形的透明牙套等程序，為時約3星期，如發現有牙周問題，便需先處理。跟著用2-3星期時間嘗試第一個透明牙套，再來覆診檢查，換上第二個牙套，因應其牙齒狀況，可能需要加些『附件』，來調校牙齒生長的角度。如是者隔1個多月左右便再來覆診檢查，期間需時兩年左右，如無大問題，便可以完成整個箍牙療程。」



說到最後，牙醫趙汗青也不忘提醒大家，記得要常常保持牙齒清潔，若發覺自己可能出現牙周病，其診斷和治療的過程都需要牙醫來進行，即要大家定期檢查牙齒，不要等牙齒出現嚴重問題才根治囉。

記者：郭秀芳