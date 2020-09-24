年輕糖尿病患多忽視治療較常人短命7至8年　中大招募年輕患者研個人化治療

▲ （陳靜儀攝）

每10名港人就有一人罹患糖尿病，且有愈趨年輕之勢，中大醫學院分析過去16年77萬名公立醫院糖尿病人數據，患者整體死亡率減半，情況於年長患者較顯著；相反45歲以下年輕患者死亡率未見改善，死亡風險更較同齡健康人士高5倍，預期壽命亦較短7至8年。

中大專家認為年輕患者趨增，出現併發症及死亡的風險亦相當高，惟卻未有及早求醫及治療。中大正研以生物遺傳標記對糖尿病進行分類，並作出精準醫學治療，現招募45歲以下年輕患者參與，確定個人化治療效果。

中大醫學院內分泌及糖尿病科研究團隊透過「香港糖尿病登記資料庫」，分析2001年至2016年間公院數據，涉及77萬名糖尿病患者，發現16年間與糖尿病相關的主要併發症發生率大減6成至8成，包括缺血性心臟病、心衰竭、中風及截肢，患者因各種原因引致的死亡數字亦減50%。

不過，團隊亦發現，有關改善情況只限於中年至老年的病人，45歲以下年輕患者出現與糖尿病相關併發症比例及死亡率一直保持不變；而根據最新估算，年輕糖尿病患者的死亡風險，更較同齡非患者高5倍。

中大認為年輕患者出現併發症及死亡的風險亦相當高，惟3成年輕患者未有病徵、體重亦正常，或未可及早求醫確診，即使確診後亦未會接受治療。

中大醫學院內分泌及糖尿科主任馬青雲指出，糖尿病患者因血糖過高，令不同器官受損害，出現中風及患冠心病風險平均會較非患者高2至4倍，同時因長期影響血管，患糖尿腳需截肢機會亦會增加。

據資料庫數據，年輕患者預期壽命會較一般人口縮短7至8年，一生平均住院日數達100天，早期住院多受精神情緒病影響所致；認為如可推遲糖尿病發病年齡至65 歲，住院日數可縮短至29天。

中大醫學院內科及藥物治療學講座教授、香港糖尿病及肥胖症研究所創所主任陳重娥表示，現時糖尿病主要分一型及二型的方法並不仔細；尤以年輕患者發病原因發病原因複雜，包括遺傳、環境、社會心理和生活方式，要確定發病成因，對提升個人化治療的成效非常重要。

陳重娥提及曾有一名20歲非肥胖患者患上單基因突變年輕糖尿病（MODY），此糖尿病與遺傳有關，研究其家族發病史後，發現其母親和婆婆均有糖尿病，且有年輕化趨勢。患者弟弟及妹妹均獲安排檢查，發現2人亦有糖尿病，經針對性治療後至今未有併發症。

研究團隊提出精準治療，使用生物遺傳標記對糖尿病進行分類，並針對個別糖尿病患者的情況有異，提供不同的治療方案，現正招募45 歲以下年輕患者參與「PRISM」的研究計劃，以驗證對這個患者群組是否有效。

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記者：陳梓蔚