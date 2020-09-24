【正能量】好老闆聘聾啞暖男7年零遲到　衝破言語隔閡滋養無聲主僕情

▲ 測量行老闆葉浩然強調，非以「幫人」或「施捨」的心態對待殘疾人士，只是提供一個工作平台讓他們發展、發揮所長。

7年前，面對辦公室助理流失率高，難請到具責任心的後生仔，測量師行董事葉浩然（John）和同事剛好看到勞工處推薦聘請殘疾人士的計劃，於是本着不妨一試的心態參與，就此碰上聾啞人士阿聰。一個偶然的機會，造就一段長達7年的主僕情。

在此之前，John從未接觸過聾啞人士，對他們的能力、溝通認知不多，也因而擔心過。「接下來的日子，大家溝通都要手寫、傳訊息？究竟他們的能力如何，能否勝任工作？這些都是問號。但試試看吧，幾個月後就知結果。」John想像過最差的情況為無法指示工作，對方也不能理解。

增措施助殘疾同事工作 「我請得佢就要配合」

疑惑、擔憂多，John便與行政部同事溝通，特別制訂列明工作內容、類別、日期等資料的文書支援工作申請表，清楚記下每項工作的細節，好讓阿聰理解後工作。「我們不能用言語去指示他做，所以設計了一個表，哪位同事要送件、送去哪裏、聯絡人資料等等，就寫低讓阿聰知道。」

若要入信寄信、送件或影印，同事就以表格與阿聰交代，有需要再傳訊息溝通。John笑指這不但能讓阿聰清楚理解，另一方面亦讓同事更仔細、謹慎地看待每一項工作，溝通得好之餘，客人也覺得這家公司工作整齊有條理。

不少上司或覺得要全公司遷就一個人是件麻煩事，要求員工具備強大適應力、能自行處理各種工作，John則有不一樣的看法：

你請得個同事，就要提供合適的工作和環境給他。我們應盡量配合其能力，讓他工作得順利，發揮到自己。

▲ John指，阿聰加入後同事們都好配合，沒排斥，無怨言也沒歧視。（黃建輝攝）

從不遲到做事好上心 成為最可靠員工

初初送件，John與同事們都曾經擔心阿聰不熟路，不能與人溝通會釀成問題，考慮過找一個人陪他去。但後來發現阿聰去之前已做足功課，找好路綫和所需時間，從未試遲送到過，也要求自己100%清楚了解細節後才送件。

John補充：「他對份件的緊張程度比其他人都高，每日有3至7份件出街、排到好密，他也趕到Deadline。只花一兩個星期，他已跟上進度；工作7年送了無數份件，接近0出錯。每份件他都好上心去做，這種積極的態度好難得。」

9時開始工作，阿聰每日8時45分就會到公司，比老闆還早，無遲到過亦不輕易請假。態度專注認真，對交托予他的工作相當謹慎，從無甩漏、也不遲交，John形容阿聰為全公司最上心的員工，故不斷讓他嘗試不同工作。但在試新工作之前，同事們都會先與阿聰溝通，確保他想做、理解才會讓他做，不會盲目要求。

我們跟他交待清楚工作，他考慮完覺得有信心就會做。由初初送件、做文書處理，阿聰現在也會幫手做HR工作，如計糧、查勤等，每月都有Deadline，他每月都會準時做起，真的好可靠。

▲ 阿聰工作認真專注，好少分心，同事遲交、有甩漏，他也幫忙提醒，以防延誤進度。（黃建輝攝）

相處融洽互相關懷 工作開心就夠

言語不成彼此的隔閡，John與員工們透過不斷溝通，了解阿聰的想法再配合，從無質疑或不信任他的能力。

老實講，我不想他在這裏送件送10年，我都希望他能試試其他工作。這對我、對他而言都是機會，現在我就有了個可靠的人做事。並非我幫他，他也幫了我，大家關係平等，好開心。 他入來公司，我就安排一個他能勝任、有發揮的工作崗位給他，我不會要求他不斷進步，只要他做得開心、做得到，我就覺得足夠。

阿聰被同事稱為暖男，皆因他相當細心，時不時關心會同事，就連同事女兒生病，阿聰知道後也會問候。而大大小小的公司聚餐、活動，他幾乎都去齊。John補充：「他不能像其他同事般，嘻嘻哈哈地講笑，他就用自己的方式，靜靜地融入環境，有時會Whatsapp幾句與你聊天，問你吃飽未，跟住一起玩。」

▲ 公司吃自助餐、遊船河、去迪士尼等活動，阿聰都有參與，並指很開心是公司一份子。（被訪者提供）

John笑指阿聰觀察力相當高，試過有次在房恰眼瞓，阿聰也傳訊息問候。「他問我是否最近太忙，身體不適？我說睡得不好而已，哈哈。他好主動與我聊天、好關心人，我也及不上他。」話雖如此，但John一知道阿聰父親入院，也立即慰問、送果籃，他需要放假就全力配合。

盼各公司能為殘疾人士提供機會

在John眼中，阿聰是「好到不得了」的員工，對他的工作表現喜出望外，也覺賺了個好員工。眼看社會大眾對殘疾人士了解不多，或出現質疑其工作表現的現象，John期望大家可先嘗試與他們合作，其實非想像中那麼難。

因為未接觸過，所以會有好多疑問，我們初期也同樣。嘗試了就會發覺磨合、溝通等困難都不是大問題，好容易克服。

▲ John形容阿聰為暖男，其實自己也同樣。他留意到阿聰愛穿球衣上班，特意送了一件新波衫給他。（黃建輝攝）

他指殘疾人士的就業機會已不多，盼其他公司如若情況許可，都可以主動聘請他們。

我們則好碰上勞工處計劃才請到阿聰，一般沒甚麼機會接觸，更不會登廣告駐明要請殘疾人士，變相他們的機會就少了好多。 如果社會大眾願意給予他們機會，他們自然可以試多點。

他強調非以「幫人」或「施捨」的心態對待殘疾人士，只是提供一個工作平台讓他們發展、發揮所長。「不敢用幫這個字，只希望阿聰生活安穩，有穩地收入、工作順利，我們小公司老闆，做到的就是這些。」

感謝上司同事無限包容與關愛

阿聰是先天失聰人土，在特殊學校讀書。而為融入社會，也學過接受唇語、手語等溝通方式。對於自己的缺陷，他坦言曾感不開心，因覺得父母需要一直照顧自己。至年紀漸長、要踏入社會工作，求職時總碰上困難。

很多僱主要求眾多，例如工作要說話，接電話等，不肯給試工或實習工作評估，對殘疾人土缺乏認知。

阿聰做過於學校做文職臨時工、在社會中心做服務，更試過執貨。在現時的測量行工作前，他曾擔心與同事溝通不善，或難以理解工作，但幸而每個同事都好主動配合和幫忙。「他們知道我是聾人、不能說話，好願意與我多點接觸和關心，也會互相幫忙。」

▲ 「暖男」阿聰時常傳訊息關心同事，同事女兒生病也會問候。（被訪者提供）

不能交談，就用WhatsApp或寫紙張溝通，只要公司有需要，阿聰就會積極主動協助，他指與大家合作、相處得好好，一同為公司打拼。

談及相處間最難忘的一次經歷，阿聰指是一年前爸爸因病入院，他需即時放下工作、請假照顧他，當時老闆和同事都相當理解，並幫助他。

當時我需要請一段長假，老闆就叫我多點放假、不用返工，更為爸爸送上果籃，令我好感動。

John十分重視和理解殘疾人士，積極配合他們的需要，阿聰十分感激。「老闆為我改善工作性質、環境情況，也給我機會可以工作，到現在做了七年，好感謝他的鼓勵和關懷，還有經理的悉心教導。現時殘疾人士找工不容易，外面很多公司都不願意聘請，也無法了解有需要人的障礙困難。故我會把握機會，珍惜並做好本份。」

▲ 葉浩然測量師行有限公司今年度獲得「滙豐營商新動力可持續發展目標獎：目標 1 - 無貧窮」銅獎。（被訪者提供）

記者：吳霆俊