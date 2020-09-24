【海洋公園重開】劉鳴煒：公園遷入竹篙灣昂貴不可行　水上樂園12月申「入伙紙」

▲ 海洋公園主席劉鳴煒（右）指，將公園遷入竹篙灣，是昂貴不可行的建議。（陳國峰攝）

港府昨日（23日）決定不會延長竹篙灣毗鄰香港迪士尼樂園的土地認購權，有業界倡議海洋公園遷入。海洋公園主席劉鳴煒認為建議昂貴並不可行，表明「想象不到如何將水族館搬去竹篙灣」；又指公園審視計劃年底出台，水上樂園將於12月申請「入伙紙」。

海洋公園10月起推園內行山做瑜珈活動，詳情即看：【下一頁】

對於有建議將海洋公園搬入原先預留作迪士尼擴建的竹篙灣二期用地，劉鳴煒不認同解議可行：

想像不到如何將水族館搬過去，如果要將公園拆卸再起過，感覺會好昂貴，亦不覺得是一個有效運用資源的方案。

他說，園方正與政府商討重新審視公園發展，現階段正分析可行的建議，預計今年底可公佈詳情，園方在公園停運期間，已與南區區議會、環保及動物團體、家長學生等接觸，收集意見。

劉鳴煒強調：

計劃是要幫公園找尋可持續發展的出路，不可能是小修小補。

至於水上樂園的最新進度，劉鳴煒透露，今年12月會向屋宇署申請「入伙紙」（佔用許可證），但開幕日期仍有待審視計劃的報告出台後才有最終定案。

【訂票優惠】海洋公園限時優惠 港人專享65折小童最平$160

海洋公園上周五（18日）重開，目前開放未來兩星期的日子供市民預約，入場人數上限暫設於最高容納量的2、3成。海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅說，中秋國慶連假將臨，園方會汲取開園經驗就人數上限做微調，其後再慢慢逐步提升，但料暫時不會提高至政府可容許的5成。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩