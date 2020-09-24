【阿嬌受傷】鍾欣潼酒店爆頭6cm疤痕曝光恐破相　阿嬌：小意外也算是甜蜜的負擔

在廈門拍攝新劇期間，鍾欣潼（阿嬌）在酒店房間內發生意外，頭部撞向雲石邊，傷及右邊眉骨，傷口長達6cm，需要縫上數十針。今日（9月24日）鍾欣潼（阿嬌）在微博公開疤痕。

▲ 阿嬌在當地醫院接受診治。（微博圖片）

【阿嬌受傷】阿嬌酒店爆頭受傷原因曝光 鍾欣潼傷口縫數十針恐破相

阿嬌在微博全文內容如下：

經歷了十幾天的恢復期之後，我額頭上的「小夥伴」終於走上了快要痊癒之路～剛開始摔倒時，整個人都和它一起懵了。不過大家放心，已經沒事了。

感謝這段時間以來大家的關心和愛護，要感謝@霍汶希Mani 和@容祖兒 第一時間到廈門探望我，還要感謝在受傷期間幫助我的院長以及每位醫護人員。

感謝@任達華 @惠英紅kara @蔡卓妍 @林峯 ，還有我身邊的工作人員，是因為你們的幫助才讓傷口可以恢復地那麼快，也要謝謝兩個劇組所有的朋友，你們的細心陪伴和體諒讓我感到無比溫暖幸福。

這麼說來，這個小意外也算是甜蜜的「負擔」吧。再次感謝每一位愛我的人，謝謝每一位粉絲，也在這裡和大家說聲抱歉，讓大家擔心了，我會好好照顧自己的，請大家放心～同時也感嘆一下，遮瑕膏簡直是偉大的發明。