【美男子與香煙】Gin Lee新歌MV尺度大膽　李幸倪即場向劇后韋羅莎偷師

▲ Gin Lee新歌《美男子與香煙》MV尺度大膽，現場偷師韋羅莎令人心跳加速演技。

歌手Gin Lee李幸倪日前為新碟第二主打歌《美男子與香煙》拍MV，新歌唱出一個情慾愛恨交纏的愛情經歷，Gin Lee更找來好戲之人胡卓希（Jason）和韋羅莎（Rosa）任男女主角，畫面尺度非常大膽。

繼第一章《幸福門》後，Gin Lee在第二主打《美男子與香煙》中，唱出情慾愛恨交纏的愛情經歷，Gin Lee概括新歌：「明知愛情有毒，但偏偏放不開，撇不下。」就算再污煙瘴氣，還是想捉緊那不可能的幻象，《美男子與香煙》MV找來好戲之人胡卓希（Jason）和韋羅莎（Rosa）分別飾演希雲和雪嫣角色。

Gin Lee電影級製作拍MV 《幸福門》邀陳漢娜任女主角

▲ Gin Lee概括新歌：「明知愛情有毒，但偏偏放不開，撇不下。」（大會發相）

【MV上線】Gin Lee與AGA同時推出新歌MV 齊呈現女生截然不同勇敢

情慾鏡頭令人心跳加速

這次破天荒在四日內完成三個MV的拍攝，除了第一主打《幸福門》MV外，還有這次第二主打《美男子與香煙》的MV，和接下來第三首派台歌的MV，也在同一時間完成拍攝。

3個MV拍攝都在同一間屋內發生，為此製作團隊特別花了半個月時間搭景，屋內陳設都充滿懷舊味道。

▲ MV中情慾戲連場。（大會發相）

【留家睇騷】Gin Lee疫情下舉行網上音樂會 唱歷年派台歌被讚如林憶蓮

《美男子與香煙》MV營造出80年代畫面，這次像電影製作的MV拍攝，由同門歌手周殷廷（Yan Ting）任監製，張蚊和陳品擔任導演，整個團隊都來自不同的電影專業範疇。

Gin表示：「《美男子與香煙》MV具有情慾戲份，尺度好大膽，看的時候令人心跳加速。雖然在這個MV中，我與Rosa沒有對手戲，但在拍攝當日我特地早些去看她的演出。當時她在演繹最崩潰、激動的一幕，看見自己毀容而打破玻璃鏡，我在現場向她偷師。」

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2