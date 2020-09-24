BFCare澳佳網店推4重優惠　口罩低至10蚊1盒

疫情持續，相信戴口罩的日子仍會持續一段時間。面對近日各地疫情反覆，民眾開始儲備口罩，以應付秋冬可能出現的新一波疫情，例如鄰近的台灣便恢復全面徵用口罩的措施，再度停止出口，導致本港的台製口罩缺貨，甚至出現已收訂金的商戶需要退款。而過去大半年，因應本港的防疫措施需要，不少市民在配戴口罩時會選擇支持香港製造的口罩。然而，因着口罩供不應求等種種原因，市民往往未能享受彈性的消費模式，一直需要面對抽籤、預訂、限購、月費計劃、斷貨及等待的困擾。不過，隨着香港製造口罩品牌BFCare澳佳的網店即將開幕，大家終於可擺脫上述的煩惱！

成人、中童口罩只售30港元

香港製造口罩品牌BFCare澳佳的網店（http://hkbfcare.com）將於下周二（29日）正式開幕，並會發售成人、中童及小童口罩，而同時更會推出4重激賞優惠。

第1激：網店所有口罩以優惠價發售，同時加送免沖洗消毒搓手液1瓶（優惠期至10月5日）；

第2激：於優惠期內，單次以優惠價購物滿200港元 即享全單9折，及買3盒免運費；另入會更即送20港元獎賞碼；

第3激：［限定震撼價］1萬盒獨立包裝中童口罩，及2萬盒非獨立包裝成人口罩，將以震撼價每盒30港元限量發售（此優惠不可與其他優惠、折扣及獎賞碼同時使用）；

第4激：［每周人氣之選］，首100盒小童口罩（翠柳綠），將以每盒10港元 發售（此優惠不可與其他優惠、折扣及獎賞碼同時使用）。



另外 ，BFCare澳佳網店將於10 月5日推出第2輪新款產品，包括成人三色清新呼吸系列（玫瑰粉、薄荷藍、翠柳綠）口罩，玫瑰粉成人、中童、小童口罩以及熊貓圖案小童口罩等，價格親民，滿足一家大小的不同需求。口罩備有獨立包裝及非獨立包裝以供選擇，而且貨源充足，現貨發售，購買後3個工作天內出貨，無須抽籤亦不設限購，多買多送。

口罩規格：

• BFE & PFE ≥ 98%

• ASTM F2100 LEVEL 2 （SGS及STC）

• 美國FDA生產廠商註冊及列明產品

• ISO 13485 認證

• ISO 14644-1 Class 8無塵車間

• ISO 45001 職業健康安全管理體系

• 舒適透氣，安全防護

立足香港 信心保證

另外，BFCare澳佳網店將有多款免沖洗消毒搓手液供市民選購，產品採用世界衞生組織及美國FDA 推薦處方，有效殺滅99.9%細菌。產品通過pH值測試，並添加甘油成分，與肌膚pH值相若，不會刺激皮膚，呵護雙手，減低因重複使用搓手液對皮膚的傷害。澳美製藥生產的搓手液備有美國FDA 藥品生產廠商註冊及藥品註冊，並提供免洗消毒搓手液／啫喱備瓶裝、噴頭及獨立小袋裝，滿足大家在不同場合的需要。

BFCare澳佳是澳美製藥旗下防護產品專用品牌。BFCare以愛心和專業的態度提供香港製造的好產品，實現「讓生命更健康」的理念。以香港為生產基地的澳美製藥，過去30年來一直是可靠、有效及值得信賴的品牌。品牌在2020年迅速建立一站式的防護業務解決方案，設有熔噴布、醫用口罩及酒精搓手液的全套生產綫，並為全港最大口罩生產商，擁巨型產能，每月能生產5,400萬個口罩。此外，品牌配備符合ASTM標準6大檢測儀器，為口罩質量建立全面的控制體系，每一批次的口罩均有成份分析檢驗報告 （CoA），確保旗下生產的口罩均獲得全面的品質檢測。



▲ 口罩生產線每月能生產5,400萬個口罩。

BFCare澳佳網店網址 :http:// hkbfcare.com

facebook專頁: BFCare



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