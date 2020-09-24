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【親子好去處】山頂廣場全新小孩毛孩天地　露天草地野餐3大特色打卡點【多圖】

親子好去處 19:21 2020/09/24

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

山頂廣場最近增設不少寵物友善設施，讓毛孩小孩野餐打卡。

寵物是家人！適逢中秋國慶連放4日長假，家長們計劃好帶家中的小孩毛孩去玩了嗎？近日秋風爽，是野餐的絕佳時機，而山頂廣場最近新增不少寵物友善設施，非常適合一家大細帶同毛孩到山頂野餐放風，拍照打卡，飽覽維多利亞港的景色，享受一家人獨特的親子時光。

山頂廣場最近開設多個寵物友善設施。（湯炳強攝）

飽覽維港景色 露天草地野餐

山頂廣場各處增設不少寵物友善設施，毛孩在商場內可落地行走，亦特設寵物專用升降機，直達3樓觀景台。而觀景台近期新設露天大草地，同時與餐廳合作推出「Peaknic」野餐套裝，毛孩可以不用繫上繩帶，在草地上自由奔跑放電，小朋友則可以享受山頂野餐新體驗。在10月，觀景台更會增設巨型寵物碗讓主人小孩與毛孩盡情拍照。

在觀景台上，除了可欣賞薄扶林水塘及港島的迷人景致，露天草地的另一邊更可以正面觀賞維多利亞港美景，一場去到當然要影張海景大合照留念。

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毛孩照相館打卡留念

在觀景台玩樂過後，商場一樓亦新開設以寵物髮型屋為主題的毛孩照相館——Pawfact Barber Shop，佈置充滿特色，有多個不同場景及道具，讓大家有如置身真正的髮型屋，主人小朋友可化身髮型師，為毛孩設計全新造型，留下主人與毛孩最「萌」一面。而且，毛孩照相館更有多款寵物用品及保健食品提供，主人可為毛孩入手來自不同國家的寵物用品。

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小朋友遊樂場放電

毛孩放電後，小朋友也可到一樓的戶外兒童遊樂場，大玩多款高難度攀爬設施、瀡滑梯、平衡木及繩網等，盡情放電、盡情跑、盡情叫！

小朋友可以盡情在兒童遊樂場大玩特玩。（梁節儀攝）

另外，商場及餐廳多處設有「Dog Parking」專區，主人可以暫時將繫上繩帶的毛孩安置，專心購物及用餐，主人亦可以500元按金向商場借用寵物車，讓毛孩休息一會。

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記者：梁節儀

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