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【新冠肺炎】10月起英國抵港者須持陰性檢測證明　維持有效至另行通知

社會 16:10 2020/09/24

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（經濟日報資料圖片）

全球再掀新一波新冠肺炎疫情，港府考慮及最新公共衞生風險評估，及疫情變化發展，今日就《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）的最新指明刊憲，將英國加入指明地區，下月1日起生效，並維持有效直至另行通知。

根據最新指明，抵港人士如於過去14日內於英國等指明地區停留，須提供一份由認可化驗所或醫療機構發出的中文或英文報告，列明有關人士於抵港前72小時的檢測樣本對新冠病毒呈陰性，且亦需提供香港酒店預訂房間不少於14天的中文或英文確認書等文件。

【新冠肺炎】今日新增7宗確診個案　沒有源頭不明個案

指明飛機的營運人於指明飛機抵達香港之前，須向衞生署提交符合由指明格式的文件，確認每名相關到港者辦理赴香港登機手續前，出示顯示相關到港人士已符合上述條件的證明文件。

根據預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），從極高風險地區到港人士需接受檢測及檢疫條件；連同英國至今已有11個國家地區，包括孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及美國，被列為極高風險地區。

食衞局稱，截至9月20日的過去一星期，全球新增大約200萬宗感染個案，數字較上一星期上升6%，為疫情開始以來最高的單周數字，強調鑑於全球疫情發展，香港入境防控措施不能鬆懈；政府會繼續密切監察情況，包括全球及本地疫情的發展和出入境人數的變化，在有需要時採取更果斷和嚴厲的措施。

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責任編輯：陳正怡

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