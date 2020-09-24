【豪宅曝光】張曦雯與男友北角半山築愛巢　Kelly擁10層鞋櫃放珍藏

▲ 張曦雯與男友Mark在北角半山的豪宅同居。

「打機女神」張曦雯（Kelly）早前承認與男友Mark同居，一同於北角半山的豪宅築愛巢。近日正等待劇集《白色強人2》開拍的張曦雯，日前透露平時喜歡做宅女，平時留在家做瑜伽及拉筋，生活休閒寫意的生活。

張曦雯家中養有一貓一狗，熱愛打機的Kelly更不時在家中客廳大玩一番。她亦獲男友送贈VR裝置作為生日禮物，令她盡情享受打機樂趣。

從Kelly的個人社交平台所見，並家居設計簡約，以白色、米色及灰色作主調，加上毛毛地毯及色彩豐富的掛畫，令家的感覺更溫暖。

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張曦雯家享開揚靚景

Kelly的客廳亦很為寬敞，能容納20人開派對。廚房亦設有大焗爐，方便她可以隨時大顯身手。

另外，張曦雯的家設有露台，由於她所住的層數似乎較高，景觀頗為開揚，可以安坐定中賞維港日落景。

作為「鞋癡」的Kelly亦少不了一個大鞋櫃，層數更達10層之高，放置過百對鞋子，包括高跟鞋、長靴、平底鞋及波鞋等，都是她的珍藏。

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▲ Kelly家的大鞋櫃。（Instagram圖片）

與男友感情穩定

張曦雯的男朋友是美日混血兒Mark Brunjes，二人拍拖兩年多，感情穩定。

Mark曾在美國國際級投資大行任職程式交易部副總裁，近年在香港做環保生意。身材健碩的他擁有44吋胸肌，熱愛水上運動。

▲ Kelly的男友Mark在港做環保生意。（Instagram圖片）

不要以為外表俊朗的他個性花Fit，實質對Kelly非常專一，為了女友不去夜店，更不再Follow女性好友的IG。

Kelly亦公開大讚男友細心及非常遷就她，故二人甚少吵架，同居亦沒有太大的意見分歧，相處Sweet到爆！

華姐冠軍到實力女演員

現年30歲的張曦雯自小移民美國生活，2012年回流香港參加國際中華小姐競選奪冠入行，她亦有參加世界小姐選舉。

卸任後，她與TVB簽約，先在節目《港生活•港享受》及《Pearl Tonight》任主持。2016年，她首演劇集《律政強人》。

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2019年，她曾返回美國進修演技。同年在劇集《白色強人》中演醫生呂靄寧一角大獲好評，並在《萬千星輝頒獎典禮2019》獲得「飛躍進步女藝員」獎項，事業發展日漸順利。

現時，她有份參演的劇集《木棘証人》及《踩過界II》尚未播出，另準備開拍《白色強人2》，可說受TVB力捧。