【第3號女性癌症殺手】40歲女士左胸有硬塊誤以為「被蚊咬」　接受手術及化療電療後癌細胞消失

▲ 乳癌患者阿如在約40歲時發現自己左胸有硬塊。

乳癌是香港婦女的頭號癌症，2017年有約3成患者為50歲以下的婦女，其死亡率為17.34%。有患者在約40歲時發現自己左胸有硬塊，在接受檢查後揭發自己患上乳癌，及後接受化療、電療及手術，至今腫瘤已再無癌細胞。

根據醫管局香港癌症資料統計中心，於2017年共有4373宗新的乳癌個案，當中有1263名患者為50歲以下，佔總個案中的28.9%；因乳癌而離世的人有721人，50歲以下的患者有125人，佔17.34%。

現年43歲的阿如在去年發現自己左胸有硬塊，起初只是以為「被蚊咬」，惟數天後情況仍然持續，而且愈來愈大，在丈夫的鼓勵下求醫。她先接受乳房X光造影，其後接受超聲波掃描，以及抽取乳房組織，及後發現癌細胞已擴散至淋巴。

她憶述自己在得知確診時的心情不愉快，更反問自己「為甚麼我那麼年輕會發生在我身上？」：

我記得自己當時還問醫生，我還可以活多久？

醫生向她表示現時的科技進步，治療癌症的技術亦可以醫治很多人，並勸其接受手術。阿如克服心理壓力，隨後接受化療、電療以及手術，她憶起化療的日子特別辛苦，甚至認為自己的身體會「好難頂得住」，曾經有一晚辛苦到不能呼吸，感到十分難受，在休息過後情況有好轉。

在抗癌路上，她說十分感謝丈夫的鼓勵，特別是在疫情最嚴峻的時期因病情而需經常進出醫院：

我記得丈夫跟我說「我現時不可以生病的，因為我要照顧你」！就是因為這句話我就繼續堅持接受治療，努力生存下去。

阿如在接受手術後，在腫瘤化驗後發現已完全沒有癌細胞，為此感到十分高興，但仍要繼續治療，至本周一剛完成15次療程。

在這條路上我遇到很多同路人，大家互相扶持，所以我希望政府可以在宣傳方面可以再做多點，令患者及早得知自己的病，並接受治療。

另外，現時50多歲的黃太表示，自己一直有定期做乳健檢查習慣，兩年前是首次做乳健檢查，今年第二次做檢查時，在接受兩次乳房X光造影檢查均發現有異常情況，惟超聲波掃描檢查無異樣，最終經乳房抽針檢查時確診乳癌0期（原位癌），在接受手術及電療後現已康復，呼籲每位女士都要做定期檢查。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

現時坊間主要有4種乳癌檢測方法，即看：【下一頁】

香港乳癌基金會創會人張淑儀指，過去20年來女性確診乳癌數字不斷上升，2017年有4,373宗新增確診乳癌個案，當中有721人因而離世。基金會收集及分析了自2006年起共1,7139位乳癌患者數據，當中逾8成患者是無意中發現自己胸部有硬塊，至檢查後發現自己為乳癌患者。

基金會乳健中心顧問委員會主席熊維嘉亦提到，要自我檢查不是容易的事，因胸部或會因為經期而感到漲痛，或影響自我檢查的效果，建議女士要在經期完結後才作出檢查，如有發現硬塊，可以尋求家庭醫生協助，如醫生檢查後發現有異養，或會再作轉介做檢查。

港府在今年7月修訂乳癌篩查政策，建議一般婦女如有部分風險因素，應每兩年接受一次乳房X光造影檢查。基金會主席霍何綺華則認為港府應實行全民乳癌篩查，包括可先為高風險婦女進行定期篩查，再考慮在較低收入及錄得較高晚期乳癌比率，最後在總結經驗推行全港性的乳癌篩查計劃，以盡早識別乳癌患者。

張淑儀又指，在過去9年的數據中得知，有1000個患者中有7個是沒有病徵，故希望港府盡早實行全民乳癌篩查，而有乳腺良性病史、體重指數(BMI)多過23、11歲或以下的開始有月經，以及缺乏運動等高風險人士，可在40歲起每2年進行乳房X光造影檢查。她又提醒市民要多做運動，飲食盡量清淡等，以減低後天患癌的風險。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩