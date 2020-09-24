港大工程學者顏慶雲獲「光華工程科技獎」　創新納米力學「率跳躍」被學術界廣泛採用

▲ 港大署理副校長顏慶雲，獲中國工程院頒發第13屆光華工程科技獎。（港大提供）

港大署理副校長（研究）、工程學院機械工程系物料科學及工程講座教授顏慶雲，獲中國工程院頒發第13屆光華工程科技獎。顏慶雲對獲獎感到欣喜，對他來説是非常大的鼓舞，提醒他在以後的科研道路上要不斷提升水平，在基礎和應用研究上均力求突破。

顏慶雲是工程材料專家，專注於晶體缺陷及其建模，以及納米力學等方面的研究，包括在生物系統上的應用。基礎研究方面，顏教授致力解決材料在微觀尺度上變形機制的關鍵問題，揭示金屬外在幾何尺寸與內在微觀結構特徵尺寸對其微納力學性能的耦合作用。

他提出的一種基於位錯密度函數的動力學模擬方法，能夠直接對所有類型的位錯進行處理，可在大幅提升計算效率的同時，提高模擬的可信度跟準確度，為今後提高位錯動力學模擬效率的工作開拓新領域，以指導先進材料的開發。

應用研究方面，顏慶雲研發的創新納米力學「率跳躍」測試方法，被學術界廣泛採用，現正立案成為國家標準。此外，他研發的一類新穎的可見光及電化學的驅動材料，可應用於驅動微型機器人，研究成果已申請美國專利，現與工業夥伴進行應用研究。

光華工程科技獎被視爲中國工程科技界最高的獎項，是中國工程院主管的工程科技獎項，於1996年創立，每2年頒授一次，以表彰在工程科學技術及工程管理領域作出重要貢獻、取得傑出成就的華人工程科技專家。今年全國包括港澳地區獲獎的科學家有41人，他們是經嚴謹的評審程序，從296名有效的候選人當中篩選。

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責任編輯：陳子謙