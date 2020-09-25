【意粉食譜】在家處理明太子超簡單　20分鐘完成鹹香惹味明太子溫泉蛋意粉【附完美溫泉蛋做法】

▲ Cooking Fever創辦人Celia教大家製作明太子溫泉蛋意粉。

意大利粉有多種口味，除了最基本的番茄肉醬、白汁意粉等，近年和風的明太子意粉也大受歡迎，不少餐廳將這道菜加入菜單之中。明太子意粉外出就食得多，原來在家烹調也非常簡單！靚太廚房請來Cooking Fever創辦人兼廚藝導師Celia Chan，教大家製作一道明太子溫泉蛋意大利粉，鹹鹹香香的明太子加上口感滑溜的溫泉蛋，實在忍不了口一啖接一啖。

2人分量材料：

意大利粉 半包 明太子 1包（2至3條） 蛋黃醬 4湯匙 淡忌廉 40毫升 鮮奶 50毫升 紫菜絲 適量 雞蛋 2隻

首先製作溫泉蛋，完美的溫泉蛋要在敲開蛋殼時，蛋白半凝固，蛋黃則要半熟。相信不少人都試過製作溫泉蛋時失敗，有「爆殼」的情況出現。Celia教路，想煮出「完美溫泉蛋」需要在煮之前，要先將雞蛋放置在室溫15分鐘回溫。

水的份量方面，由於每人家中的容器大小都不同，只要確保水的份量蓋過雞蛋便可。水煮至大滾後熄火的做法，亦更容易控制雞蛋的成熟程度。

點擊圖片看溫泉蛋做法：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

接下來就做明太子意粉。平日經常要出外才吃到的明太子，原來處理方法非常簡單。Celia指出明太子一般於日式超級市場可以買到，有分原味及辣味兩款，使用時只需要以湯匙或刀背，把明太子薄膜內的魚子刮出便可，這次煮意粉就用上3條明太子加上蛋黃醬製作醬汁。

她提醒，明太子本身帶鹹香味，建議到最後試味後才加少許鹽調味，避免過鹹。

按圖看明太子意大利粉做法：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Celia Chan Facebook

場地提供：Cooking Fever

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐穎彤