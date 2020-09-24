【BLM】Cisco承諾增聘黑人員工　倡薪酬和晉昇平等

▲ 科技巨企思科（Cisco）希望為黑人員工創造薪酬平等和晉昇平等權利。

美國日前因種族歧視引發連串衝突示威，黑人權益問題引起社會各界關注，反種族歧視的聲音更延伸到職場上。各大國際企業也正積極努力解決團隊隊伍缺乏多樣性的問題，當中包括科技巨企思科（Cisco）。

據彭博社報道指，今年5月發生的George Floyd被警察殺害事件後，引發黑人平權運動，各大來自矽谷的企業正在面臨著巨大的壓力。據統計數據顯示，大部分美國科技企業的黑人員工數量都偏少。

思科最新的企業和社會責任報告顯示，目前黑人員工佔其員工總數的3.8%。而在技​​術崗位上，黑人員工佔比則有3.3%，副總裁級別以上的黑人員工佔比則只有1.8%。最重要的是，目前思科領導團隊是沒有黑人高管。

而思科行政總裁Chuck Robbins近日接受彭博社採訪時表示，同理心相當重要，未來將會積極採取行動，並承諾要在2023年前，將黑人員工的數量提升25%，其中包括初級員工和經理級別員工。與此同時，在總監至副總裁的高管級別，思科希望將黑人員工的數量提升75%，並為黑人員工創造薪酬平等和晉昇平等權利。

▲ 思科行政總裁Chuck Robbins近日接受彭博社採訪時表示，同理心相當重要，未來將會積極採取行動，並承諾要在2023年前，將黑人員工的數量提升25%。（法新社資料圖片）

Robbins又提到，他們將對黑人學生為主的學校，提供資金資助和福利支持，用作培養下一代黑人企業領導者。該企又表示將成立一個總值5000萬美元（約3.8億港元）的風險投資基金，主要用作投資黑人創立的初創企業，並倡導社會及警察改革，以及在美國大選期間讓員工獲得帶薪假期，從而完成投票。

事實上，現時各大科技企業都紛紛展開內部行動，聘用更多少數族裔的員工。如Google行政總裁Sundar Pichai早前就宣布，將聘用更多少數族裔的主管，並承諾在2025年達到30%，讓員工的結構組織更多元化。更設置新的配套措施，包括提供心理諮詢，舉辦反歧視的員工教育訓練等，幫助包容少數族裔員工。

責任編輯：曾曉汶