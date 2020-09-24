【酒店優惠】Klook推四季酒店買一送一優惠　平均一房不用$1,600

▲ Klook推四季酒店四一送一優惠。

旅遊平台為慶祝Klook成立6周年，加上上一場LIVE刷新直播觀看人數，因此今次直播加碼，再次推出限定優惠！Klook是次與四季酒店合作，送出免費總統套房極奢華體驗，另有買一送一及免費房間升級優惠，24日（周四）晚上9點正式開搶，不要錯過！

送免費總統套房一晚

這次直播將會有DBS信用卡送出四季酒店免費總統套房一晚，價值超過10萬元，名額只限1個。

總統套房位於酒店高層，佔地3,430平方呎。寬闊之餘，可飽覽180度維港景色，客房有各項寬敞配套，宏偉門廳、豪華客廳、可容納10人的特大餐桌、三角鋼琴、消閒休息區、特大睡房、私人廚房、私人健身設施、在房裡享用水療中心的療程。套房設有一間雲石裝潢浴室，設有圓形浴池，一邊欣賞醉人海景，一邊浸浴，放鬆身心。

Klook亦與四季酒店合作推出另外3項優惠，入住日期即日起至10月31日，適用於星期日至星期四。

買一送一住宿優惠

只需$3,168（平均一房只需$1,584）即可可入住豪華山景客房，名額只限5個，需要同日入住。可以優惠價$1,200+10%升級至海景套房，或以優惠價$1,500+10%升級至維港海景套房，需聯絡酒店提前預約。

優惠套餐連雙人早餐，可於The Lounge享用，或選擇房間餐飲服務；晚餐可在The Lounge享用二人套餐，或選擇房間餐飲服務，並附送2杯Prosecco餐酒。如果想享米芝蓮星級餐飲享受，可額外付費$800（另加10%服務費），享受米芝蓮三星食府龍景軒用餐體驗，包括甜酸子薑鱸魚柳、黑松露龍蝦焗牛油果、藜麥蟹肉海參羹、松茸百合彩椒炒牛柳粒、瑤柱蛋白帶子炒飯、楊枝甘露。

▲ 半島酒店房間。（Klook提供）

豪華海景客房住宿優惠

只需$2,999，人均$1,499.5（原價$7,073）

只限Klook LIVE當晚預定

名額40個

豪華山景客房住宿優惠

只需$2,799，人均$1,399.5（原價$6,743）

豪華海景及山景客房住宿優惠均連雙人早餐，可於The Lounge享用，或選擇房間餐飲服務；晚餐可在The Lounge享用二人套餐，或選擇房間餐飲服務，並附送2杯Prosecco餐酒。

除了四季酒店，Klook亦與香港東隅酒店推出2項住宿優惠。

免費升級至海景客房住宿優惠

由城市精選客房，免費升級至海景客房只需$880（人均$440），名額有限，適用星期一至四。入住可享用免費歡迎飲品兩杯、雙人早餐、延遲退房至下午6時，並專享 FEAST/ Sugar 85折餐飲優惠、免費使用戶外游泳池及24小時健身中心。

免費升級至海景精選客房住宿優惠

由海景客房免費升級至海景精選客房只需$1,307（原價$4,246），人均只需$653.5），適用星期一至四，名額有限，在房間內可坐在角落的落地玻璃打卡網紅照！入住可享用免費歡迎飲品兩杯、雙人早餐、延遲退房至下午6時，並專享 FEAST/ Sugar 85折餐飲優惠、免費使用戶外游泳池及24小時健身中心。星期五至日入住亦只需1,417（原價$4,246），人均$708.5。

以上兩項優惠入住日期由即日起至10月31日。

▲ 香港東隅酒店。（Klook提供）

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9月24日晚上9時以App搶優惠

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責任編輯：陳珈希