【正能量】林盛斌41歲生日撰文呼籲珍惜光陰　阿Bob分享如何逆市創商機

▲ 林盛斌撰文分享逆境自強之法。

工作涉獵不同範籌的林盛斌(Bob)在近一年的疫情下同樣慘受打擊,經濟難免受影響。阿Bob林盛斌曾經分享逆境求生法,而在今天41歲生日之時,林盛斌於社交平台撰長文,大談半年疫境下生活的感受。

林盛斌透露在此段期間閱讀不少有關理財的書籍,以及上網觀看不少創造命運的大師級講座,從中得到啟法之外,他更聯繫不少生意夥伴,計劃一起開拓新生意,分享其逆境求存之法,他更鼓勵大眾:「你可以選擇頹廢、繼續怨天怨地,你可以選擇積極、努力爭取機會。」

▲ 林盛斌分享疫境求存心態。

林盛斌41歲生日

今日踏入40+1的林盛斌於個人IG撰寫千字文,配上一張笑容滿臉的照片。他說著過去半年過得好不容易,很多朋友和工作夥伴都知道他是一個正能量的人,因為他覺得,與其著眼失去多少,倒不如想想如何得到更多,發展更多。

當中阿Bob提醒大家抗疫期間,不要只是賦閒過日子,他寫道:「我見到有d朋友喺呢段日子睇咗好多Netflix,煲咗好多劇,同埋打咗好多機,好寫意,我認為適當嘅休閒同放鬆時間係必須嘅!但係如果可以選擇縮短返少少呢個時間,例如睇少dd、煲少dd、打少dd啫,然後選擇將呢dd時間拎出嚟,再去加以善用,可能可以為日後嘅事業同發展埋下多dd種子。」

▲ 林盛斌育有四名子女,負擔不少。

保持積極樂觀

林盛斌在這段期間,反而發掘不少新的商機,只因由疫情爆發至今200多天,他看了多本關於個人成長及理財的書,上網看了關於創造命運的大師級講座,他亦打電話聯絡工作上可以合作的朋友。

他續寫道:「喺我應用番我喺書本同講座入面學到嘅理論同方法,再邀約電話簿上嘅好多位去見面去磋商去傾合作,好好彩,好感恩,喺過去呢段時間,我發展咗幾個我從來都冇諗過會接觸嘅範疇同領域,投入咗好幾個同拍檔們新開拓嘅生意機會,雖然暫時只係啱啱開始階段,但我好肯定,呢d都係我未來其中幾個好重要嘅收入來源。」

▲ 林盛斌於疫境前擔任不少司儀工作。

最後,阿Bob表示由於自己盡力保持正面和樂觀,故此在艱難的市道仍然有少量工作機會,他寫道:「半杯水嘅故事我諗我唔需要再去表述,你可以選擇頹廢、繼續怨天怨地,你可以選擇積極、努力爭取機會。」

他更引用美國企業家Jim Rohn的名言來鼓勵大眾,「睇完Jim Rohn一個好多年前嘅講座,好喜歡呢一句:『If you change,everything will change for you!』仲有,其實,今日係我生日,40 + 1。不過唔知有冇人有耐性睇到呢句。」

▲ Bob貼出在遊艇照回應買入滙豐心情。(取自facebook)

拒絕怨天尤人

其實阿Bob一直思想正面,早前他曾分享逆境求生法,於社交平台撰文,鼓勵有可能失去工作的人士,作出3個選擇,包括:搵工、開公司做生意,以及進修搵新出路。

他指這一刻面對緊的問題不會比大家少,故不要再浪費時間、心機去埋怨,亦不要期望個社會有何政策措施會幫到你。

另外阿Bob於4月1日以40元一股買入了1200股滙豐股票,近日滙豐股價有不少跌幅,成不少股民的熱話,而阿Bob在昨日更貼上身處遊艇照片,自嘲「坐艇」之外,亦留言自勉︰「只要滙豐升返上嚟,我就買到(遊艇)㗎嘞!」