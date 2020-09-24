【正能量】林盛斌41歲生日撰文呼籲珍惜光陰　阿Bob分享如何逆市創商機

▲ 林盛斌撰文分享逆境自強之法。

工作涉獵不同範籌的林盛斌（Bob）在近一年的疫情下同樣慘受打擊，經濟難免受影響。阿Bob林盛斌曾經分享逆境求生法，而在今天41歲生日之時，林盛斌於社交平台撰長文，大談半年疫境下生活的感受。

林盛斌透露在此段期間閱讀不少有關理財的書籍，以及上網觀看不少創造命運的大師級講座，從中得到啟法之外，他更聯繫不少生意夥伴，計劃一起開拓新生意，分享其逆境求存之法，他更鼓勵大眾：「你可以選擇頹廢、繼續怨天怨地，你可以選擇積極、努力爭取機會。」

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▲ 林盛斌分享疫境求存心態。

林盛斌41歲生日

今日踏入40+1的林盛斌於個人IG撰寫千字文，配上一張笑容滿臉的照片。他說著過去半年過得好不容易，很多朋友和工作夥伴都知道他是一個正能量的人，因為他覺得，與其著眼失去多少，倒不如想想如何得到更多，發展更多。

當中阿Bob提醒大家抗疫期間，不要只是賦閒過日子，他寫道：「我見到有d朋友喺呢段日子睇咗好多Netflix，煲咗好多劇，同埋打咗好多機，好寫意，我認為適當嘅休閒同放鬆時間係必須嘅！但係如果可以選擇縮短返少少呢個時間，例如睇少dd、煲少dd、打少dd啫，然後選擇將呢dd時間拎出嚟，再去加以善用，可能可以為日後嘅事業同發展埋下多dd種子。」

▲ 林盛斌育有四名子女，負擔不少。

保持積極樂觀

林盛斌在這段期間，反而發掘不少新的商機，只因由疫情爆發至今200多天，他看了多本關於個人成長及理財的書，上網看了關於創造命運的大師級講座，他亦打電話聯絡工作上可以合作的朋友。

他續寫道：「喺我應用番我喺書本同講座入面學到嘅理論同方法，再邀約電話簿上嘅好多位去見面去磋商去傾合作，好好彩，好感恩，喺過去呢段時間，我發展咗幾個我從來都冇諗過會接觸嘅範疇同領域，投入咗好幾個同拍檔們新開拓嘅生意機會，雖然暫時只係啱啱開始階段，但我好肯定，呢d都係我未來其中幾個好重要嘅收入來源。」

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▲ 林盛斌於疫境前擔任不少司儀工作。

最後，阿Bob表示由於自己盡力保持正面和樂觀，故此在艱難的市道仍然有少量工作機會，他寫道：「半杯水嘅故事我諗我唔需要再去表述，你可以選擇頹廢、繼續怨天怨地，你可以選擇積極、努力爭取機會。」

他更引用美國企業家Jim Rohn的名言來鼓勵大眾，「睇完Jim Rohn一個好多年前嘅講座，好喜歡呢一句：『If you change，everything will change for you！』仲有，其實，今日係我生日，40 + 1。不過唔知有冇人有耐性睇到呢句。」

▲ Bob貼出在遊艇照回應買入滙豐心情。(取自facebook)

拒絕怨天尤人

其實阿Bob一直思想正面，早前他曾分享逆境求生法，於社交平台撰文，鼓勵有可能失去工作的人士，作出3個選擇，包括：搵工、開公司做生意，以及進修搵新出路。

他指這一刻面對緊的問題不會比大家少，故不要再浪費時間、心機去埋怨，亦不要期望個社會有何政策措施會幫到你。

另外阿Bob於4月1日以40元一股買入了1200股滙豐股票，近日滙豐股價有不少跌幅，成不少股民的熱話，而阿Bob在昨日更貼上身處遊艇照片，自嘲「坐艇」之外，亦留言自勉︰「只要滙豐升返上嚟，我就買到（遊艇）㗎嘞！」