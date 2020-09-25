【抗癌勇士】退休8個月即患胰臟癌暴瘦60磅　癌患者從習氣功變導師：調息有助抑制癌細胞

▲ 患胰臟癌的吳宏建表示，化療期間，得家人和學員鼓勵，度過最困難的時候，現在授人以氣功，以生命影響生命，很有意義。

胰臟位處腹部深處，是消化系統器官，負責分泌消化液以分解食物，以便身體細胞吸收和使用，例如分泌胰島素處理身體從身物中攝取的糖份。由於因此胰臟位置隱閉，患上胰臟癌便難以察覺。

勞碌大半生，退休僅8個月的吳宏建（Terence），以為終可享受人生餘閒，豈料胰臟癌已埋身……

「知悉患癌感到突然，我身形不算大隻，但健康一直不錯，連傷風感冒都少，定時有做運動和行山，突然有胰臟癌實在錯愕。」胰臟癌患者Terence如是說。

退休前他在內地工作，一做8年，2016年2月離任後返港，10月確診胰臟癌。「可能與我工作壓力大有關，突然退下來，一釋放反得到重病，很多人都有這個情況。」

▲ 胰臟癌徵狀不明顯也沒痛楚，這也是它的恐怖之處，患者一確診多屬晚期，是本港第6大癌症殺手。（IStock）

不幸中之大幸是，Terence的腫瘤壓着膽管，膽汁未能通過膽管出現黃疸而引起關注。「最初我感到胃部總像有東西壓住不舒服，看家庭醫生後，服了些胃藥未有見效，再進行驗血、驗尿，進一步照超聲波見胰臟有陰影，後再照CT Scan確診，腫瘤有2.5cm，屬第1期。」

重組整個消化系統

排期兩個月做手術，手術歷時10小時。隨後是化療半年，康復時間漫長，因他的十二指腸和膽囊都要全割，胰臟頭部部分割了三分一、胃和腸都割了少許，整個消化系統都重組過。手術後一如其他胰臟癌病人，營養吸收不好，需重新適應新的消化系統功能。

他割了膽囊，膽汁無法儲存，稍為肥膩食物、魚肉有魚油一吃都會肚瀉，至少一年後才適應到脂肪的消化；高纖維的蔬菜會不完全消化隨大便排出。以前的Terence嗜辣，現在不會吃太辣的食物，麻辣火鍋已無緣再嘗。煎、炸都要控制。「以前都會飲下紅酒，現已半滴也不會沾唇。現在腸胃比以前好轉，生活已回復正軌。」

▲ Terence說練功閉眼是因為要入靜，即使練行功時也只是雙眼微開，這也是郭林氣功的特點。（被訪者提供）

他謂，化療時間是抗病期間最難熬，副作用包括肚瀉，一天可瀉十多次。身體暴瘦，體重試過瘦了60磅，化療後更如皮包骨。營養師指他的BMI（體質指數）僅得18低於標準，囑不能再瘦下去。

可怕在於未知

胰臟癌最可怕之處，他說是對病情的未知數。「如手術後的營養吸收和適應，有胰癌臟病友手術後因身體無法吸收營養而一直消瘦，半年後過世。手術是成功，但身體無法適應。未來日子不知是怎樣，會不會死？治療時間要多久？對家人有何影響？相信每一個癌症病人都會想這些問題，無法掌握和不確定最是可怕。」

他的情況，手術和化療事在必行，在這難關，他慶幸得家人無微不至照料、練氣功的朋友鼓勵支持，心態保持正面和平靜。「情緒在抗病期間十分重要，差的話也會影響治療效果，不利病情。」

由學氣功變教氣功

Terence確診後在等排期做手術期間，在瑪麗醫院參加了一個郭林氣功的講座，豈料成為他往後日子不可或缺的一部分。

他在化療初期已學氣功，一星期一次，在家也勤加練習，邊學邊練。療程完結自感身體狀況良好，返了內地參與了3次氣功訓練營繼續鑽研，更跟隨創辦人郭林老師的親傳弟子80多歲的大師學習。「老師很資深，特地從加拿大飛回國內籌劃此訓練營，站在台上個多小時演講，腰板挺直、毋須講稿、思路清晰，給予我莫大信心，活至高齡，身體也可以壯健。」

▲ 返內地參與了3次郭林氣功訓練營鑽研，對他練功有很大啟發。（被訪者提供）

教學相長回饋同路人

練氣功，強調心靜自然，練功時而半入靜或完全入靜，讓腦袋放空，對心理上的情緒是上佳管理。過程中，讓一些痛苦經歷、不安情緒不會不斷加深，使人平復，情緒易調平。正因為腦袋得到休息，啟動身體免疫機能，修復身體各樣問題。

他說，郭林氣功其中的功法的吸吸呼，呼吸是短促的吸兩下，然後呼氣一下，令呼吸頻率頻密，使吸入的氧氣比正常多。「抑制癌細胞其中一個條件是體內氧氣要充足，郭林氣功的呼吸訓練是幫到機能改善。」

Terence去年在國內學完氣功後，與香港癌症基金會的病友分享得着，職員提議他當導師，讓更多人受惠，他二話不說答允。「化療期間，我得家人和學員鼓勵，度過最困難的時候，以生命影響生命，很有意義。分享及教導郭林氣功我更相信教學相長，見學員有所收穫、回饋自己也深感喜樂，也是一個好機會幫回其他癌症同路人。」

記者：周美好