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消息：最低工資委員會未達共識　料大機會首次凍結最低工資2年

社會 17:25 2020/09/24

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消息指，最低工資委員會未達共識，料明年5月起大機會凍結最低工資於37.5元水平2年。（資料圖片）

最低工資自2011年起實施，每兩年會檢討一次。消息指，最低工資委員會已完成檢討最低工資水平，但經兩輪開會後，未能達成一致共識，料明天5月1日起最低工資很大機會凍結在時薪37.5元水平2年，為實施以來首次。

據了解，勞資雙方意見分歧，勞方提出將最低工資水平調整追至近2年水平，即約40元水平。惟資方則認為疫情令營商環境轉差，擔心上調水平導致漣漪效應，有人曾提出增加最低工資0.5元至38元，不獲勞方接納。

據悉，委員會最終未能就最低工資水平達成共識，現時正草擬報告，下月31日前提交予政府，料政府會按多數意見拍板，即大機會出現首次最低工資凍結的結果。

勞聯主席林振昇認為凍結最低工資十分不理想，指現時僅2萬人領時薪37.5元水平工資，而且主要為保安和清潔行業工人，不但無受疫情影響，工作更因此更辛勞。

他又指，清潔工作多為政府外判，即使最低工資上調最終也是由政府承擔，認為最起碼應跟通脹上調最低工資，批評政府應更主動遊說商界和協調討論，而非讓委員會無共識。

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記者：徐紹軒

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