【最細腰圍】196磅媽媽激減84磅後嫌腰粗　日帶18小時15吋腰封「縮腰」

▲ 196磅媽媽激減84磅後嫌腰粗，每日帶18小時15寸腰封「縮腰」。

減肥修身無捷徑！美國一名26歲單親媽媽由196磅減至112磅後，因為嫌腰部仍然很粗，沒有線條，故決定每日戴腰封18小時，而且愈穿愈小，目前穿15吋的腰封，導致被人稱為「怪胎」。

據《The Sun》報道，26歲女子Sammy Wilson於2018年12月時體重達到200磅，腰圍35吋，於是決心減肥。花了4個月減掉部份體重後，她仍嫌自己腰粗，於是開始一邊減肥，一邊穿腰封進行「腰部訓練」。

她每日都會穿腰封18小時，並每月會有1次連續穿36個小時。

她表示起初進行「腰部訓練」時，她只想試試穿進20吋的腰封，但成功後，就想挑戰穿更小的腰封。目前她只有112磅，不穿腰封時腰圍21.5吋，但穿上腰封後，腰圍只有15吋。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

她坦言穿上腰封後，每當出門都會有人對她行「注目禮」，有時會問她為什麼腰部這麼幼，有沒有受傷等等，亦有人會稱她「怪胎」或很醜。

不過，她一直感覺良好，覺得穿上腰封後十分舒適，不明白為什麼其他人會說危險。

我希望可以比目前的世界紀錄再小1寸。

她更分享以前自己習慣暴飲暴食，但當穿上腰封時就再也無法暴食。而且覺得穿腰封可改善自己的姿勢，老了也不會駝背。

長期使用束腰帶或致深層肌肉「懶惰」

不過，卓逸復康治療中心物理治療師張聲恆接受TOPick訪問指出，一般人戴腰封不會戴多於3星期，而時裝用的收腹帶，則一般很少保護作用。假如長期使用腰封，會令腰部的深層肌肉「懶惰」，甚至出現萎縮，失去保護及穩定腰椎的功能，令佩戴者容易受腰痛、肌肉拉傷等情況困擾。

另外，如果長期穿過緊的腰封，也會造成過大壓力，影響循環於腹腔以下的血液循環。可以引起各種血液循環的問題，甚至腸胃問題。

正確穿腰封方法

張聲恆表示，穿腰封的目的多為鞏固腰椎關節。使用時應把下三分之一包住盤骨和骶骨部位，上三分之二包住腰椎部位，以舒服、不產生不適感為佳。在睡覺、休息及進食時除下。

同場加映其他腰幼女明星：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【極細纖腰】緬甸網紅腰圍僅13.7吋挑戰世界紀錄 強調絕非P圖：全靠基因及健康飲食習慣

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：楊宛茜