【誤食陷阱】1歲半男童誤吞彈力球窒息亡　醫生列6大幼兒致命物品叮囑家長提高警覺

▲ 有台灣醫生分享了6大幼兒致命物品，希望家長提高警覺勿亂放。

家長要提防家居意外！近日，台灣一名一歲半男童誤吞食直徑約2cm的寵物彈力球，救護人員趕抵時將窒息男童送院，男童最終因腦死不幸身亡。有台灣醫生看過有關新聞感哀傷，並分享了6大幼兒致命物品，希望家長提高警覺，避免再次有悲劇發生。

綜合台灣傳媒報道，於上月24日，台灣新竹縣一名賴姓保母發現，其照顧的歲半男童吞食了寵物彈力球窒息，保母立即致電求援，救護人員趕抵時男童已窒息失去生命跡象，經急救後恢復心跳，但因缺氧時間過久，無法自主呼吸，瞳孔放大，男童一直在ICU觀察治療，醫治約3星期，直到上星期一（14日）病情惡化腦死，家屬決定拔除呼吸器，男童因意外不幸身亡。

3歲以下幼兒易出現誤食

台灣的兒科專科醫生歐淑娟近日在facebook專頁「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師 」發帖文，表示看過令人哀傷的新聞，指出家中有幼兒的爸爸媽媽們請注意，3歲以下的幼兒很容易因為誤食或意外發生憾事，照顧孩子真的是一刻都不能鬆懈。

▲ 清潔劑消毒用品不要放在幼兒輕易取到的地方。（圖片︰istock）

她列出6樣物品提醒家長多留意，當中都是她自己照顧過的病人，或是聽同事描述過的真實個案，有些孩子恢復如初，有些則留下一輩子的後遺症。她叮囑家長最好家中的小東西不要放在幼童身高可及的範圍內。

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1 餐桌上的桌巾︰餐巾被孩子好奇無意識往下一拉，把桌上的熱湯拉下打翻在身上造成大面積燙傷。

2 放在浴室地板上清潔劑︰清潔劑可能被孩子打開來往口中倒，造成口腔黏膜受損之外，食道腐蝕穿孔。

3 巴克球︰巴克球是一些附有磁性的小鋼球，可以變出不同的形狀，是近年流行的益智玩具，孩子玩到塞進嘴裡吃下肚造成十二指腸穿孔。

4 感冒糖漿︰藥水甜甜的好好喝，孩子可能會自行打開雪櫃偷飲。

5 彈珠、積木、玩具小汽車零件︰有小朋友將它們塞入鼻孔裡、耳朵中，孩子因為疼痛害怕、哇哇大哭才被大人發現送醫。

6 堅果︰堅果好吃富營養，孩子邊吃邊玩不小心嗆入氣管，沒人注意到。曾有小朋友直到3個月後咳嗽不癒，才在住院時的電腦斷層掃描中檢查出來，為了取出罪魁禍首，孩子必須接受全身麻醉入手術室用內視鏡取出異物。

歐淑娟醫生希望有關新聞能讓各位家長們更提高警覺，在照顧幼兒的日常生活中做好防範，避免憾事重演。

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責任編輯：王明芳