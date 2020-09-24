涉於新城巿廣場襲警認暴動 兩男囚4年17歲男生囚3年4個月

▲ 3名被告涉於去年7月在新城巿廣場襲警及參予暴動，被判監40至48個月。(資料圖片)

去年7月14日沙田新城市廣場發生警民衝突，3名男子腳踢及用雨傘襲擊2名警員，早前承認暴動罪，其中17歲被告今（24日）於區域法院被判監3年4個月，法官指判刑須考慮到整體暴力程度，而被告的個人背景在判刑時佔的比重較低，判刑亦須帶出阻嚇作用；其餘兩名被告則被判監4年，法官指兩人在參與第一次暴動後沒有離去，反而再涉足第2次暴動，因此訂立較高的判刑起點。

被告依次為梁柏添（24歲）、龔志遠（51歲；保安員）及17歲男生，3人同被控1項暴動罪，控罪指3人於2019年7月14日在新城市廣場參與暴動；首被告及次被告另被控1項暴動罪，2人涉於同日在新城市廣場383號舖外參與暴動；3人早前承認上述控罪。

案情指，大批示威者於去年7月14日在沙田區聚集，警方進入新城市廣場驅散示威者，有人從高處擲雨傘及水樽等，負責拍片的便衣警員看見同袍遇襲後上前支援，其後被20人包圍襲擊，其中首被告用腳踢及用雨傘打他，次被告則是投擲雨傘但沒有命中，而第3被告用雨傘打他逾20下；事件導致該警員眼眶周邊骨折、左眼有血腫，須接受2次手術，事後須住院9個月，至今左眼視野仍有重影及陰影，須改為從事文職工作。

其後，另有1名便衣警員跑上扶手電梯時，遭人包圍、推倒及拳打腳踢，其中首被告及次被告用雨傘打及腳踢。該警員頭皮有裂傷，面部及背則擦傷。

法官今判刑時指，《基本法》保障了市民的集會自由，但和平集會一旦出現暴力及破壞社會安寧，便會越過界線，對法治造成衝擊。雖然辯方早前均求情指，犯案不符各被告本性，是出於一時衝動及沒有預謀，亦無意傷害公眾或對財產造成破壞，惟判刑須起阻嚇作用，不單為了阻嚇被告重犯，亦為了阻嚇他人干犯同類控罪。

▲ 商業罪案調查科總督察馮培基(中間)表示，警方歡迎法庭裁決。(王仁昌攝)

法官續指，雖然辯方求情時提及第3被告年僅17歲，被告本身並不崇尚暴力，當時是沒法離開商場，受環境情緒影響。惟法官指翻看閉路電視片段，發現第3被告在襲擊警員後，曾向天揮動拳頭，而且第3被告在案發時亦對警員行使的暴力程度較高。

法官指判刑須考慮整體暴力及規模，而非個人暴力行為，不論被告原本所參與的集會性質是否和平，一旦恃人多勢眾作違法行為，法庭必然不會容忍。雖然本案現場人數較之其他暴動案為少，但這是受到商場環境限制，更重要的是暴動參與者當時的暴力程度，以及對案中警員造成的傷害。

法官將首項暴動罪的判刑起點訂在5年，強調判刑須突顯阻嚇及懲罰，因此辯方求情指的被告個人背景，在考慮判刑時佔的比重較低，而各被告主動認罪反映其真誠悔意，最終判處17歲被告監禁3年4個月。

就第2項暴動罪，由於首被告及次被告在參與第1次暴動後，沒有選擇離開，反而參與到襲擊另一警員的暴動事件中，因此將判刑起點訂在6年，認罪扣減刑期後，判處兩人監禁4年，與首項暴動罪刑罰同期執行。

商業罪案調查科總督察馮培基於庭外表示，警方歡迎法庭裁決，認為判刑反映案件暴力程度及嚴重性，又指暴動及襲警屬嚴重罪行，雖然市民有示威集會的自由，但若干犯法例，警方必定嚴正執法及追究到底。

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記者：王仁昌