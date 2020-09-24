  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 18:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

港隊陳至鋒三破世績　賽艇全馬紀錄推前4分鐘

特寫 18:12 2020/09/24

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

港將陳至鋒把室內賽艇馬拉松的世績推前了超過4分鐘。（香港賽艇協會提供）

疫情打亂體壇賽程，港隊賽艇手陳至鋒（Thomas）趁機挑戰自己，最新划出「全馬」新世界紀錄，成功三破世績。

這名22歲小將在9月17日於Concept 2室內賽艇（滑軌）輕量級男子19至29歲42,195米項目，以2小時32分32.5秒，打破加拿大賽艇手Sam Garber保持的2小時36分46.9秒成績，刷新世界紀錄。

Thomas於7月及8月在同一組別的30分鐘及4分鐘項目，已兩度推前世績。原來，他一直想挑戰賽艇機馬拉松，但之前總要預備比賽，無暇參與挑戰，現時疫下沒有賽事，故決定付諸實行。他解釋，全馬非常長距離，除了講求耐力，亦需要耐性，故今次比以往更具挑戰。

未曾跑過馬拉松賽事的Thomas，特意在網上參考跑手比賽，再綜合教練於其他訓練給予自己的意見，運用到賽艇機馬拉松，最終挑戰成功，戰績周二獲Concept 2認可，第三度刷新室內賽艇世界紀錄。

為了挑戰全馬賽艇，Thomas除與家人共餐，盡量留在體育學院，放假都加操賽艇機及單車機。下周一，賽艇隊將恢復正常操練，Thomas會專注加強生理及心理質素，目標爭取成績成為奧運代表，預備來年奧運資格賽。

責任編輯：姚沛鏞

疫情 馬拉松

最高瀏覽

【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰　為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷
16:10 2020/09/23
【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰　為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷
【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】
17:01 2020/09/23
【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】
【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
10:24 2020/09/23
【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍