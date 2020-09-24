【新冠肺炎】范鴻齡：將去信罷工醫護要求解釋　不評論會否作出解僱

▲ （陳靜儀攝）

本港今年初爆發新冠肺炎疫情，公院醫護曾罷工要求港府「封關」，醫管局主席范鴻齡曾稱醫護罷工相當嚴重，致病人權益受損，管理層須按法律及人事守則跟進。范鴻齡今日出席醫管局大會後見傳媒，法律團隊已提詳細意見，將向數千名缺勤醫護發信要求解釋，及後按情況跟進；至於會否解僱罷工醫護，他形容解僱是極端情況，「今日不評論處分方式」。

醫管局主席范鴻齡今日出席醫管局大會後見傳媒，被問及醫護罷工跟進工作，他表示已獲法律團隊提出詳細法律意見，會按合情、合理、合法處理，將向當日缺勤同事發信要求提供理由，及後按其答覆決定採取的法律行動。

會上亦有多名傳媒追問會否解僱當日罷工的醫護，范鴻齡稱解僱屬極端行為，「除非問題好嚴重才會解僱」，強調現階段不會評論處分方，「法律意見已詳細告知，但哪個同事採取甚麼跟進，都要看同事解釋」，又指跟進個案決定需交予醫管局其他成員認可，重申會合情合理合法處理

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記者：陳正怡、鄧凱文