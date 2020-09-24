【昂坪360重開】管理層料今年難達收支平衡　與「FILA」合辦戶外運動節吸年青客

▲ 昂坪360董事總經理劉偉明先生（中）跟「FILA」香港、澳門及新加坡總經理廖寶賢先生（左二）期望以各自品牌的優勢創雙贏局面。（圖片由昂坪360提供）

新冠肺炎疫情緩和，本港主題樂園及景點陸續重開，昂坪360亦於9月11日恢復營運。昂坪管理層指，纜車今年內曾先後兩次暫停服務，料今年不能收支平衡，更形容是「遙遠的距離」，但期望重開後的載客量可比5月時多2﹑3成；又與運動品牌「FILA」合作，舉辦戶外運動節鼓勵本地消費，未來會推出季票及本地綠色小包團。

昂坪360重開後推港人來回門票8折優惠，車廂限坐4人，詳情即看：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

昂坪360董事總經理劉偉明表示，纜車服務恢復營運後一星期，載客量已接近自3月起的最高峰，天氣狀況穩定時周末人流更可重回復活節及佛誕假期的水平，相信大眾出遊意欲與疫情數字成正比，預期今次恢復營運後載客量，會較5月停運前增加2至3成，但最終表現要視乎疫情發展及天氣。

劉偉明透露，6至7月期間不少推廣因疫情暫緩，現會將宣傳資源保留，於第4季再推出市場，待政府再放寬「限聚令」人數，推廣綠色旅遊、文化深度遊等4至8人的小包團，亦會推出季票。惟他直言，受疫情影響，公司今年不能做到收支平衡，會持觀望態度，並針對本地市場推出活動及優惠。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

昂坪360今日（24日）公佈，與運動品牌「FILA」合作，在明日（25日）至11月15日舉辦戶外運動節，在昂坪市集設置8個打卡裝置及3個互動有獎遊戲，又設計了6部主題纜車車廂，與車廂套票優惠，希望吸引本地年輕情侶、閨密及親子家庭客到訪。

海洋公園10月起推園內行山做瑜珈活動，詳情即看：【下一頁】

海洋公園主席劉鳴煒表示，將公園遷入竹篙灣，是昂貴不可行的建議，詳情即看：【下一頁】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩