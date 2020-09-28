金門辦公室獲頒WELL健康建築認證　員工：空間感大咗景觀靚咗

▲ 金門7月獲頒「WELL健康建築標準」金級中期認證。（梁偉榮攝）

本地承建商金門建築，位於觀塘的總辦公室，獲美國「WELL健康建築標準」金級中期認證，是全港首間建築公司，獲得有關認證。有員工認為，辦公室空間感較以往大；工作間採用落地玻璃，引入自然光之餘，員工也能遠望窗外景觀，工作環境有明顯改善。

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金門位於觀塘海濱匯的辦公室，去年底啟用，今年7月獲源自美國的「WELL健康建築標準」金級中期認證。認證分為銀級、金級和白金級，全港至少75個工作間或商廈，獲相關認證，包括領展總部、恒生銀行總行等；金門是全港首間建築公司獲得認可。

WELL認證較著重建築環境的人本健康，對用家身心有否正面影響。健康標準至少有105項評估指標，分為7大類，包括空氣、水、營養、光、健康、舒適、心靈。金門工程團隊在規劃設計上，要考慮更多細節，要照顧到員工精神健康，以至工作舒適度等各方面。

金門採購總監蕭潔玲稱，要顧及辦公室空氣質素，屬較難達標。她解釋，工程團隊要考慮到辦公室木製傢具、布料設施等，長遠會否釋出有害氣體；也要跟大廈物管合作，確保中央冷氣符合空氣質素指標。

作為用家，金門持續發展經理趙啟恒稱，對比位於港島東的舊寫字樓，新辦公室採用更多落地玻璃，員工和老闆也可望見開揚景觀，可提升工作表現；而且公司新設更多私人工作間及小型會議室，員工之間減少「搶房」情況，工作效率有改善。

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記者：吳卓峰