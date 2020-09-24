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通識科IES改選修　葉建源憂「筆試定生死」致學生壓力大

政治 19:20 2020/09/24

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葉建源建議加快改善班師比例。（尹櫻霖攝）

學校課程檢討專責小組前日（22日）向教育局提交報告，提倡把高中通識科中的「獨立專題探究」（IES）轉為選修。教育界立法會議員葉建源認為，相關建議或致大部分學校和學生不再修讀IES，通識科變相以「筆試定生死」，增加學生考試壓力。

專責小組又建議，將通識科的教科書納入現行的課本送審機制。被問及如何看待這項建議，葉建源回應指，要視乎相關做法能否保證通識教科書能達到一定的質素，「而不是把政府的某一種意識形態或觀點加諸教科書上。」

新一份施政報告將於下月14日公布，葉建源今向行政長官林鄭月娥，提交施政報告建議。

教育方面，葉建源建議當局把本港教育的經常性開支提升至GDP的「4個百分點以上」，邁向發達地區的「5個百分點」水平。他又建議當局盡快落實幼師薪級表，保障幼師專業年資，並落實理順小學管理人手及薪酬架構。

在中小學方面，葉建源建議加快改善班師比例，持續增加班師比例至累計0.3個常額編制，解決合約教師困境。因應小學面對收生不足壓力，他建議小學全面落實小班，中學亦應探討開展小班教學。

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記者︰尹櫻霖

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