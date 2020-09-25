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【魔鬼對決】兩大影帝黃政民+李政宰殺無赦　拳來腳往一場打戲拍4天3夜

娛樂 11:29 2020/09/25

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韓國電影由《魔鬼對決》由黃政民及李政宰兩大影帝主演。

myTV SUPER獨家上架的韓國片《魔鬼對決》，由兩大型佬影帝《軍艦島》黃政民、《與神同行》李政宰主演，驟看大橋有點《救參96小時》（Taken）甚至《殺神John Wick》（John Wick）的感覺，但卻再加多兩錢火爆，人物描寫亦較前兩者略豐富。

韓國以「報仇」為內容的影片其實一向不少，而且一向「有仇必報」，總之天涯海角都追到底，有血海深仇就殺無赦。《魔鬼對決》就是一貫的韓式火爆，可說是2011年元斌主演電影《殺手代父》加《救參96小時》的混合變奏。

故事講黃政民飾演的殺手仁南刺殺日本黑幫大佬是枝後，本來決心金盆洗手退出江湖，到巴拿馬過下半生。可是在泰國有名9歲韓國女孩被綁架，仁南意外發現這女孩與自己有關，於是單人匹馬往泰國營救。

李政宰演的狂人幾乎每次出場，服裝也不同。

螳螂捕蟬黃雀在後

可是仁南既在泰國要對付人口販子外，可是同時被是枝的弟弟、人稱「屠夫」的雷（李政宰飾）追殺。這種螳螂捕蟬，黃雀在後，這種複雜對決關係，正就令影片有趣也是最刺激之處。

李政宰、黃政民在文場及武打都交出影帝級水平。李政宰為復仇的行為不按常理的瘋狂、黃政民為救人奮不顧身得偏執，一正一反撞出火花，動作場面拳拳到肉，有80、90年代港產動作片味道。

《魔鬼對決》在日本、泰國取景拍攝。

當中動作場面由黃政民、李政宰兩位影帝親自上陣演出，劇組亦安排多部攝影機同時拍攝，捕捉不同多角度，因此開機前要不斷綵排，黃政民稱：「其他電影的動作戲，大部分都是預先排好不會真打，但這次所有人都是來真，拍攝時也穿上護具。其實人體很奇妙，如果在極度緊張的狀況下，其實就不會那麼痛。」

至於李政宰表示：「打鬥場面，劇本都寫得很簡單。只寫兩人對打，結果拍攝時，可能要面對一次打7、8個人的情況。原本以為拍1、2小時就可收工，結果拍了4天3夜。」

另外，朴正民在片中演一個泰國酒吧工作的跨性別角色，最初為錢當黃政民導遊尋找人口販子的地盤。

不過後來他成為一同救小孩的拍檔，其演出有不俗喜劇效果，並為此陽剛片添一份溫柔，緩和緊張。

info

《魔鬼對決》
上架日期：10月1日（myTV SUPER猛片特區獨家上架）
費用：$70 （觀賞期：48小時或至節目最後觀賞期限為止，兩者以較早者為準） 

撰文 : TOPick柴犬出動

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