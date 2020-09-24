【新冠肺炎】港府委託港深醫院為居廣東港人覆診　高拔陞：獲撥款後最快4至6星期可展開

▲ （陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情有放緩之勢，醫管局行政總裁高拔陞表示，早前仍有源頭不明個案，且食肆堂食等措施放寬，仍需視乎未來1、2星期情況，才決定恢復探病安排；至於安排居廣東的香港病人到港大深圳醫院覆診，高拔陞稱詳細運作仍在商討中，如明日獲財委會通過撥款，預計最快可於4至6星期後開展。

至於醫管局派發樣本瓶作檢測的普遍科門診，將於下周起將擴展至46間，包括南丫島、長州及大嶼山等離島區。

醫管局行政總裁高拔陞今日出席醫管局大會後見傳媒，提及港府早前指會委託香港大學深圳醫院，為長期居於廣東省的醫院管理局專科或普通科門診病人提供跟進診症服務，高拔陞指若明天獲財委會通過撥款，預計最快可於4至6星期後開展；相關病人將獲港府津貼部分覆診費用，而由病人承擔金額大致與在港覆診費用相若。

高拔陞表示，初步構思病大可透過醫健通申請其個人病歷，該病歷會經加密傳送予病人，如透過電郵，再由病人予醫院跟進，強調詳細運作仍在商討中。問到計劃會否擴展至內地其他醫院，高指是次計劃屬一次性，目前將集中處理港大深圳醫院。

至於公立醫院何時恢復探病安排，高拔陞坦言，現時疫情稍回穩，惟早前仍有源頭不明個案，且食肆堂食等措施放寬，中秋長假期市民或想「鬆一鬆」，擔心會有隱形個案再現引致爆發，憂防疫做得不足時會傳入醫院，認為需小心處理，仍需視乎未來1、2星期，或10月後情況，才決定恢復探病安排。

他又稱，早前為老人院院友等高危人士入院時作檢測，早前亦曾與安老院業界商討居院舍長者的出院安排，醫管局將於明日起安排長者出院時，將提供長者資料帶返院舍，包括長者留院期間有否、何時作檢測及有關檢測結果。

同時醫管局派發樣本瓶作檢測的普通科門診，亦將於下周一起將擴展至46間，包括南丫島、長洲及大嶼山等離島區。高拔陞解釋，明白市民反映延長取樽時間，惟門診亦有大量其他病人，需小心防交叉感染；又指派樽量已由以往2000個增至4000個，相信現時疫情回穩下足夠應付需求。

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記者：鄧凱文、陳正怡