【酒店優惠】Klook一連6日18間酒店Staycation優惠　包括買一送一及低至2折優惠【內附連結】

▲ Klook一連6日推出18間酒店Staycation優惠，圖為港島海逸君綽酒店。

旅遊平台Klook為慶祝6週年，特別推出 「Staycation 抵得祭」優惠活動，一連6日帶來一共18間酒店Staycation優惠，包括買一送一及低至兩折優惠！

活動期間，Klook每一日都會推出不同酒店的限定24小時優惠，並將於當日凌晨12點至晚上11時59分開賣，優惠只限當天（部份酒店特別延長優惠至9月30日）。以下為9月25日至28日的Staycation優惠，至於最後2天（9月29至30日），就要密切留意Klook公布！

詳情請瀏覽：https://bit.ly/2HgvTUd

9月25日

酒店 優惠 價錢 人均價 香港東隅酒店 住宿額外折扣優惠

入住海景客房客房 星期一至四：$999起

星期五至日：$1,133

（原價$4,246） 星期一至四：$499.5起

星期五至日：$566.5 香港銅鑼灣皇冠假日酒店 買一送一優惠

入住高級客房 $1,540 每晚價錢$ 770，每晚人均$385 香港銅鑼灣皇冠假日酒店 住宿額外八折優惠

入住高級客房 $1,199 $599.5 香港銅鑼灣皇冠假日 住宿額外八折優惠

免費升級至豪華客房 $1,699 $849.5 港島海逸君綽酒店 入住豪華海景客房

送$1,300餐飲禮遇 $1,639（原價$5,132） $819.5

9月26日

酒店 優惠 價錢 人均價 香港四季酒店 免費升級至豪華海景客房 $3,168（原價HK$ 6,743） $1,584 The Upper House 奕居 入住Studio 70 山景豪華房 平日：$2,992

周末：$3,432 平日：$1,496

周末：$1,716 馬哥孛羅香港酒店 「消遙電影夢」連二人下午茶住宿優惠

兩張嘉禾海運戲院戲票

一張嘉禾院線會員GH Moviegoer一年會籍換領券 $1,032 （原價HK$6,050） $516

9月27日

酒店 優惠 價錢 人均價 香港維港凱悅尚萃酒店 住宿優惠連The Farmhouse自助午餐 $970（原價$4,842） $485 香港維港凱悅尚萃酒店 住宿優惠連The Farmhouse 自助晚餐 $1366（原價$5524.2） $683 香港維港凱悅尚萃酒店 住宿優惠連「Feed Me」晚市套餐 $1,366 （原價$5,110.6） HK$683 金域假日酒店 港飲食‧港住宿計劃

保証免費升級至新裝修的優尚豪華客房

享用龍苑中菜廳「早市點心任食」 713（原價$1,712） $356.5 金域假日酒店 完美假期住宿計劃優惠

入住可享HK$1,000餐飲消費額 $1,086（原價$1,712） $543 沙田麗豪酒店 X 富豪九龍東方酒店 訂購一晚沙田麗豪酒店高級客房住宿

送一晚富豪九龍東方酒店高級客房住宿 $770（原價$2,800） 每晚$385，人均$192.5

9月28日

酒店 優惠 價錢 人均價 香港港麗酒店 限時三天8折優惠

票包括豪華海景房間、自助早餐、下午茶、黃昏雞尾酒以及Nicholini’s 意大利餐廳 Brasserie on The Eighth 法國餐廳雙人精緻晚餐 星期日至四：$2,560

星期六、日及公眾假期：$2,800 星期日至四：$1,280

星期六、日及公眾假期：$1,400 香港九龍東皇冠假日酒店 入住享$1,200餐飲消費額 $1,320（原價$3,036） $660 香港柏寧酒店 免費行政樓層禮遇 $1,499（原價$6,477） $375

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責任編輯：陳珈希