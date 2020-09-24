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【酒店優惠】Klook一連6日18間酒店Staycation優惠　包括買一送一及低至2折優惠【內附連結】

精明消費 22:20 2020/09/24

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

Klook一連6日推出18間酒店Staycation優惠，圖為港島海逸君綽酒店。

旅遊平台Klook為慶祝6週年，特別推出 「Staycation 抵得祭」優惠活動，一連6日帶來一共18間酒店Staycation優惠，包括買一送一及低至兩折優惠！

活動期間，Klook每一日都會推出不同酒店的限定24小時優惠，並將於當日凌晨12點至晚上11時59分開賣，優惠只限當天（部份酒店特別延長優惠至9月30日）。以下為9月25日至28日的Staycation優惠，至於最後2天（9月29至30日），就要密切留意Klook公布！

詳情請瀏覽：https://bit.ly/2HgvTUd

9月25日

酒店 優惠 價錢 人均價
香港東隅酒店
  • 住宿額外折扣優惠
  • 入住海景客房客房
  • 星期一至四：$999起
  • 星期五至日：$1,133
    （原價$4,246）
  • 星期一至四：$499.5起
  • 星期五至日：$566.5
香港銅鑼灣皇冠假日酒店
  • 買一送一優惠
  • 入住高級客房
 $1,540 每晚價錢$ 770，每晚人均$385
香港銅鑼灣皇冠假日酒店
  • 住宿額外八折優惠
  • 入住高級客房
 $1,199  $599.5
香港銅鑼灣皇冠假日
  • 住宿額外八折優惠
  • 免費升級至豪華客房
 $1,699 $849.5
港島海逸君綽酒店
  • 入住豪華海景客房
  • 送$1,300餐飲禮遇
 $1,639（原價$5,132） $819.5

9月26日

酒店 優惠 價錢 人均價
香港四季酒店 免費升級至豪華海景客房 $3,168（原價HK$ 6,743） $1,584
The Upper House 奕居 入住Studio 70 山景豪華房
  • 平日：$2,992
  • 周末：$3,432
  • 平日：$1,496
  • 周末：$1,716
馬哥孛羅香港酒店
  • 「消遙電影夢」連二人下午茶住宿優惠
  • 兩張嘉禾海運戲院戲票
  • 一張嘉禾院線會員GH Moviegoer一年會籍換領券
 $1,032 （原價HK$6,050） $516

9月27日

酒店 優惠 價錢 人均價
香港維港凱悅尚萃酒店 住宿優惠連The Farmhouse自助午餐 $970（原價$4,842） $485
香港維港凱悅尚萃酒店 住宿優惠連The Farmhouse 自助晚餐 $1366（原價$5524.2） $683
香港維港凱悅尚萃酒店 住宿優惠連「Feed Me」晚市套餐 $1,366 （原價$5,110.6） HK$683
金域假日酒店
  • 港飲食‧港住宿計劃
  • 保証免費升級至新裝修的優尚豪華客房
  • 享用龍苑中菜廳「早市點心任食」
 713（原價$1,712） $356.5
金域假日酒店
  • 完美假期住宿計劃優惠
  • 入住可享HK$1,000餐飲消費額
 $1,086（原價$1,712）

 

$543
沙田麗豪酒店 X 富豪九龍東方酒店 訂購一晚沙田麗豪酒店高級客房住宿
送一晚富豪九龍東方酒店高級客房住宿		 $770（原價$2,800） 每晚$385，人均$192.5

9月28日

酒店 優惠 價錢 人均價
香港港麗酒店
  • 限時三天8折優惠
  • 票包括豪華海景房間、自助早餐、下午茶、黃昏雞尾酒以及Nicholini’s 意大利餐廳 Brasserie on The Eighth 法國餐廳雙人精緻晚餐
  • 星期日至四：$2,560
  • 星期六、日及公眾假期：$2,800
  • 星期日至四：$1,280
  • 星期六、日及公眾假期：$1,400
香港九龍東皇冠假日酒店 入住享$1,200餐飲消費額 $1,320（原價$3,036） $660
香港柏寧酒店 免費行政樓層禮遇 $1,499（原價$6,477） $375

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希

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