【酒店優惠】Klook一連6日18間酒店Staycation優惠 包括買一送一及低至2折優惠【內附連結】
精明消費 22:20 2020/09/24
旅遊平台Klook為慶祝6週年，特別推出 「Staycation 抵得祭」優惠活動，一連6日帶來一共18間酒店Staycation優惠，包括買一送一及低至兩折優惠！
活動期間，Klook每一日都會推出不同酒店的限定24小時優惠，並將於當日凌晨12點至晚上11時59分開賣，優惠只限當天（部份酒店特別延長優惠至9月30日）。以下為9月25日至28日的Staycation優惠，至於最後2天（9月29至30日），就要密切留意Klook公布！
詳情請瀏覽：https://bit.ly/2HgvTUd
9月25日
|酒店
|優惠
|價錢
|人均價
|香港東隅酒店
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|香港銅鑼灣皇冠假日酒店
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|$1,540
|每晚價錢$ 770，每晚人均$385
|香港銅鑼灣皇冠假日酒店
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|$1,199
|$599.5
|香港銅鑼灣皇冠假日
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|$1,699
|$849.5
|港島海逸君綽酒店
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|$1,639（原價$5,132）
|$819.5
9月26日
|酒店
|優惠
|價錢
|人均價
|香港四季酒店
|免費升級至豪華海景客房
|$3,168（原價HK$ 6,743）
|$1,584
|The Upper House 奕居
|入住Studio 70 山景豪華房
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|馬哥孛羅香港酒店
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|$1,032 （原價HK$6,050）
|$516
9月27日
|酒店
|優惠
|價錢
|人均價
|香港維港凱悅尚萃酒店
|住宿優惠連The Farmhouse自助午餐
|$970（原價$4,842）
|$485
|香港維港凱悅尚萃酒店
|住宿優惠連The Farmhouse 自助晚餐
|$1366（原價$5524.2）
|$683
|香港維港凱悅尚萃酒店
|住宿優惠連「Feed Me」晚市套餐
|$1,366 （原價$5,110.6）
|HK$683
|金域假日酒店
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|713（原價$1,712）
|$356.5
|金域假日酒店
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|$1,086（原價$1,712）
|
$543
|沙田麗豪酒店 X 富豪九龍東方酒店
|訂購一晚沙田麗豪酒店高級客房住宿
送一晚富豪九龍東方酒店高級客房住宿
|$770（原價$2,800）
|每晚$385，人均$192.5
9月28日
|酒店
|優惠
|價錢
|人均價
|香港港麗酒店
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|香港九龍東皇冠假日酒店
|入住享$1,200餐飲消費額
|$1,320（原價$3,036）
|$660
|香港柏寧酒店
|免費行政樓層禮遇
|$1,499（原價$6,477）
|$375
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責任編輯：陳珈希