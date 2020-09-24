【自私缺德】港女酒店房偷玩「仙女棒」慶生　煙花火舌跌在地板及地毯上恐引發火警

▲ 近日有一名年輕的缺德港女與多名友人在酒店房間慶祝生日期間，竟在房內點燃起小煙花棒，恐有引發火警的危險。

受到新冠肺炎疫情影響，沒法外遊的港人近期亦會租住城中酒店，享受假期。然而，近日有一名缺德港女與多名友人在酒店房間慶祝生日期間，竟在房內點燃起被稱為「仙女棒」的小煙花棒，火花紛紛掉落在房內的地板上，恐會引發火警的危險。事後，她更把事發片段上載至個人instagram的「限時動態」炫耀，引起不少網民批評。

房內近10人玩小煙花棒

從這名年約20多歲的港女所上載的片段及照片可見，房內當時有大約8名年紀相約的友人正在為她慶祝生日，其間他們在床邊圍成一圈，每人手上紛紛點燃起小煙花棒，火花四濺並紛紛掉落在地下的地氈及木地板。

但眾人對此不以為意，仍然表現雀躍，更表示：「如果呢個moment喺戶外，你咁多人聚，肯定俾人捉，你呢個moment如果喺元朗任射都ok」、「我一路燒佢一路彈過嚟呀」，言談之間未有察覺自己的行為除了會引發火警外，更會對酒店設施造成損傷。

港女被轟行為自私

有關片段在網上曝光後，有網民根據房間的設施及布置，估計涉事酒店為位於尖沙嘴的美麗華酒店。而美麗華酒店在回應傳媒查詢時指，仍在了解事件，目前未發現酒店房間設施遭到損毀或收到相關投訴，但強調酒店客房內嚴禁吸煙、點火或燃燒任何物品。

不少網民批評涉事港女行為自私，並指「如果搞到消防花灑灑水，成房濕仲大件事」、「係唔係慶祝又大一歲，但智商仍停留在11歲」、「本身在香港玩煙花已經不合法」。

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責任編輯:羅嘉欣