【瀝源大火】瀝源邨三級火一死四傷　火警有可疑起火單位發現助燃劑

▲ 消防交代事件指，起火單位火勢迅速蔓延，並發現有助燃劑，初步懷疑事件有可疑。

沙田瀝源邨榮瑞樓一單位今日(24日)發生3級火警，一名男子死亡。消防交代事件指，起火單位火勢迅速蔓延，並發現有助燃劑，初步懷疑事件有可疑，交警方跟進。

沙田瀝源邨榮瑞樓3級火 火警現場發現一具男屍

消防區長(新界東)洪重穆表示，消防處於下午4時01分接到火警報告，5分鐘後到場。由於接獲多個求助報告及大勢迅速蔓延，消防將火警升為三級，行動中出動31部消防車，15部救護車，及100名消防及救護員，火警中約300人疏散。火勢於5時52分大致撲滅，救出10人包括坐於晾衣架的女子和1隻狗，起火單位4米乘5米，用兩條喉、兩隊煙帽隊灌救。

消息指，男死者患有抑鬱及躁狂症，起火前情緒一度激動。

▲ 消防區長(新界東)洪重穆(右)。(黃傑偉攝)

另外，狗主藍女士發生火警時不在家，回家時因濃煙密佈不能上樓，所以將門匙交消防員救出貴婦狗(仔仔)，但救出時已全無氣息，十分不捨養了10年小狗。詳情請看：【瀝源大火】消防現場檢獲狗屍 疑吸入濃煙急救無效

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責任編輯：蘇文軒