【新冠肺炎】港府將英國列入極高風險地區名單　高永文：收緊入境措施愈早愈好

▲ （經濟日報資料圖片）

全球再掀新一波新冠肺炎疫情，尤其歐洲多國形勢嚴峻，港府昨刊憲將英國納入極高風險地區名單，由英國抵港者下月起須持有病毒陰性檢測報告及有本港酒店預約證明以進行14日隔離。食衞局前局長高永文昨稱，收緊入境措施愈早愈好；惟呼吸系統專科醫生指法國及西班牙等國疫情亦嚴峻，倡港局亦可優先加入名單。

連同英國，至今已有11個國家，包括孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及美國，被列為極高風險地區。呼吸系統專科醫生梁子超認為，部分歐洲國家及地區近日疫情反彈，情況亦不斷惡化，如港府未及時更新有關名單，會增加輸入個案傳入本港社區的風險。

梁亦提到，法國及西班牙等國家疫情亦嚴峻，可優先加入名單，同時要留意轉機來港者風險及正需是否要收緊整個檢疫安排，以防範第四波疫情。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，單從個案數字上，西班牙和法國的確診數目比英國更高，但英國與香港關係更密切，有很多香港學生在英國留學，亦有不少生意人乘坐來往英國和香港的航綫，認為英國對本港的疫情風險較高。

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責任編輯：陳正怡