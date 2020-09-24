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【直私學費】女拔及聖保羅男女等名校凍結學費　啓思IB增至13萬元

社會 21:12 2020/09/24

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

多間傳統名校在疫情下均凍結學費，包括曾表示擬加價5.26%的拔萃女書院，全年學費最終維持3.8萬元。（資料圖片）

教育局今日（24日）公布本學年有45間直資、私立及國際學校獲准加學費，但疫情下不少熱門學校均凍結學費，包括曾表示擬加價5.26%的拔萃女書院，本學年各級學費最終維持不變，為全年3.8萬元。

疫情下全港直資、私立及國際學校學費加風也放緩，詳情即看：【下一頁】

多間傳統名校均凍結學費，以拔萃女小學及聖保羅男女中學附屬小學為例，本學年各級學費分別維持7萬元及6.3萬元。

中學方面，聖保羅書院各級學費維持40,400元，協恩中學中一級維持35,955元。

至於全港最貴私校弘立書院亦凍價，各級學費介乎197,920元至249,970元。

過去兼辦國際預科文憑（IB）課程的8間中學，除啓思中學逆市加價2%至130,400元，其餘7間均凍結中五級IB學費，當中聖士提反書院、拔萃男書院及聖保羅男女中學，學費分別維持105,500元、102,000元及96,500元，同時凍結本地課程學費。只辦IB課程的李寶椿聯合世界書院則加學費4.1%，增至10.2萬，連同宿費增至30萬元。

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記者：馮琪雅

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